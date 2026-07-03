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    Slovenija

    Nova turistična taksa razburja sobodajalce

    Kmetijski minister Janez Cigler Kralj miri male ponudnike z obljubo o sodelovanju pri pripravi ukrepa.
    Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pravi, da z dopisom še ni seznanjen, in miri sobodajalce. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pravi, da z dopisom še ni seznanjen, in miri sobodajalce. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    3. 7. 2026 | 14:43
    3. 7. 2026 | 15:19
    2:17
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    Vlada je s predlogom uvedbe novega namenskega prispevka v višini enega evra na prenočitev za podporo gorskim kmetijam presenetila sobodajalce. Prispevek ali t. i. turistični evro je predviden v koalicijski pogodbi, uvedli bi ga kot finančno pomoč območjem z omejitvenimi dejavniki za kmetovanje. »Če je zapisano v koalicijski pogodbi, bo to tudi izvedeno v prihodnjih štirih letih. Kajti to, kar je notri, je naša zaveza, ne zgolj želja,« je dejal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.

    Na to so se odzvali v združenju sobodajalcev in zavodu Gostoljubnost slovenskih domov ter hkrati opozorili na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. »Mali ponudniki nastanitev izražamo precejšnje presenečenje nad dejstvom, da na ministrstvu že potekajo pogovori z izbranimi deležniki o delitvi teh sredstev, ne da bi se pred tem kdorkoli posvetoval z nami – tistimi, od katerih se to financiranje dejansko pričakuje,« so zapisali.

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    Cigler Kralj je v odgovoru povedal, da z dopisom še ni seznanjen, meni pa, da bodo tudi oni vključeni v pripravo tega ukrepa. Kot pravi, je turizem močna gospodarska panoga, ki je tudi za slovensko podeželje izjemno pomembna. Meni, da je prav, da turizem, ki na določen način bremeni infrastrukturo in okolje ter vire na podeželju, prispeva tudi k njegovemu razvoju. 

    Kot sta bila zavod in združenje kritična v dopisu, ki so ga naslovili na kmetijsko ministrstvo, »zavračajo vnaprejšnjo vlogo dežurne molzne krave za vsakokratne finančne apetite in opozarjamo na koalicijske zaveze davčni nevtralnosti, ki predvidevajo, da se gospodarstva ne obremenjuje z novimi dajatvami brez ukinitve obstoječih«.

    Ministrstvo so pozvali k skupnemu vsebinskemu sestanku, da bi skupaj našli možnosti za povezovanje malega turizma in gorskih kmetij na terenu.

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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