Nova univerza postaja sidrišče slovenske diplomacije

Glede na trd vsebinski obrat v slovenski zunanji politiki pod vlado Janeza Janše ni nobeno presenečenje, da je zunanji minister Tone Kajzer popolnoma prenovil svoj strateški svet. V njem ni niti enega člana, ki bi bil v strateškem svetu že v času prejšnje ministrice Tanje Fajon. Gre za kadrovsko-vsebinsko potrditev, da med vladama ni nobene kontinuitete na področju zunanje politike. K sodelovanju v svojem strateškem svetu je zunanji minister Tone Kajzer povabil dr. Ernesta Petriča, dr. Dimitrija Rupla, dr. Boža Cerarja, dr. Žigo Turka, dr. Jerneja Letnarja Černiča, dr. Aleša Mavra, dr. Katarino Vatovec, dr. Romano Jordan, dr. Liliano Brožič, Nušo Pavlinjek in dr. Jurija Franca Tasiča. Vsi so se na povabilo s hvaležnostjo odzvali in na včerajšnjem prvem zasedanju strateškega sveta v svojem ...