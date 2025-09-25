Nova ustavna sodnika že prisegla pred državnim zborom

Poslanci so z 52 glasovi za in 31 proti za ustavna sodnika na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar izvolili Nino Betetto in Primoža Gorkiča, ki sta že prisegla pred DZ. Novoizvoljena ustavna sodnika bosta na ustavnem sodišču nadomestila sodnika Špelco Mežnar in Marka Šorlija, ki se jima mandat izteče 30. oktobra oziroma 19. novembra.

Predsednica republike je kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Betetto in Primoža Gorkiča za ustavna sodnika v državni zbor poslala na začetku septembra. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti ustavnih sodnikov je objavila 25. aprila, na poziv so v uradu v roku prijeli 12 prijav.

Kot je na seji parlamenta dejal generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič, je Nataša Pirc Musar pri izbiri kandidatov in v pogovorih s poslanskimi skupinami upoštevala pravna področja, ki jih odhajajoča sodnika pokrivata, to sta civilno in kazensko pravo, ter razmerje med številom sodnic in sodnikov na ustavnem sodišču. Novoizvoljena ustavna sodnika po oceni predsednice republike izpolnjujeta merila visoke strokovne usposobljenosti in osebne integritete.

Nina Betetto, ki je v preteklosti že bila v naboru kandidatov za mesto ustavne sodnice, je vrhovna sodnica od marca 2006, bila je tudi podpredsednica vrhovnega sodišča. Deluje v civilnem oddelku vrhovnega sodišča.

Primož Gorkič je vrhovni sodnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in izredni profesor za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti. FOTO: Pravna fakulteta

Gorkič pa je vrhovni sodnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in izredni profesor za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti. Glasovanje je bilo tajno, so pa podporo kandidatoma, ki sta v ponedeljek dobila zeleno luč mandatno-volilne komisije državnega zbora, že pred glasovanjem napovedali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici.

Kandidatoma pa so nasprotovali v SDS. Kot je danes v obrazložitvi stališča poslanske skupine dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert, je ustavno sodišče v krizi zaupanja, ki se bo z novima ustavnima sodnikoma po njenem mnenju le še poglobila. Novoizvoljenima ustavnima sodnikoma je namreč med drugim očitala sodelovanje v postopkih, v katerih so bile kršene človekove pravice. Predsednici Nataši Pirc Musar je očitala težnje k popolnemu enoumju, saj da ustavno sodišče »ostaja očiščeno različnih mnenj«, koaliciji pa podporo pri tem.