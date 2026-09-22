Nova vlada, stare težave za policiste

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je včeraj napovedal sestanek stavkovnega odbora, saj vlada kljub napovedim s sindikatom ne išče rešitev za ekonomsko-socialna vprašanja policistov. O težavah poročajo tudi iz Sindikata policistov Slovenije (SPS)​.

Stavko je PSS začel 12. marca, nato pa se je stavkovni odbor aprila ob zamenjavi vlade odločil, da ne bo zaostroval stavkovnih aktivnosti. Sprva so optimistično sprejeli novega ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza, ki je napovedal pogajanja in iskanje rešitev s policisti: »O teh rešitvah se minister s PSS doslej ni pogajal, konkretni predlogi pa niso bili dani na pogajalsko mizo,« zdaj razočarano ugotavljajo v PSS.