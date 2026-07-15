Nova zagovornica v svojem uradu ali v uradu varuha?

Državni zbor bo na današnji izredni seji med drugim izbiral novo zagovornico načela enakosti. Miha Lobnik se po dveh petletnih mandatih oktobra poslavlja s položaja, predsednica republike Nataša Pirc Musar je za njegovo naslednico predlagala Barbaro Zupančič. Večina poslanskih skupin je njeno kandidaturo podprla, koalicija pa se zavzema za to, da zagovornik načela enakosti ne bi bil več samostojen organ, temveč bi ga organizacijsko umestili k varuhu človekovih pravic. Med sedmimi prijavljenimi na javni poziv predsednice je Nataša Pirc Musar po pogovoru s kandidatko in posvetovanju z vodji poslanskih skupin državnemu zboru v imenovanje predlagala diplomirano psihologinjo Barbaro Zupančič, in sicer z utemeljitvijo, da ima več kot 20 let izkušenj pri neposrednem delu z osebami z ...