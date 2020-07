Nova zapora z okni brez rešetk

»Novogradnje zaporov so sodobni objekti, ki upoštevajo smernice iz tujine. Varnost je še vedno na prvem mestu, vendar se upošteva tudi vidik vpliva stavbe na počutje zaprtih oseb in zaposlenih.« Tako so na pravosodnem ministrstvu odgovorili na vprašanje, ali drži, da bosta imela zapora v Dobrunjah in na Igu okna brez rešetk. Hkrati so zanikali, da naj bi v sodobnih ljubljanskih zaporih nastanili tako moške kot ženske.Za nova zapora v Dobrunjah in na Igu na oknih niso načrtovane rešetke, saj je bila v projektni nalogi projektantom postavljena zahteva, da se varovanje zaporniškega kompleksa izvede na tri med seboj integrirane ...