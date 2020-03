Novartis podaril 500.000 dolarjev pomoči  

Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji, poudarja, da imajo kot farmacevtsko podjetje še dodatno odgovornost za varnost in zdravje ljudi. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana –​ Novartis, v okviru katerega v Sloveniji delujejo Lek, Sandoz in Novartis Pharma Services, je Rdečemu križu Slovenije (RKS) in Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)iz svojega globalnega sklada podaril 500.000 ameriških dolarjev v pomoč njihovim prizadevanjem za omilitev pandemije bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus.Obenem so v Novartisu v Sloveniji začeli sami proizvajati dezinfekcijsko sredstvo, ki ga skupaj z zaščitno opremo donirajo zdravstvenim ustanovam in domovom starejših po vsej Sloveniji. Novartis v Sloveniji je do danes več kot 15 zdravstvenim domovom, bolnišnicam in domovom za starejše po Sloveniji namenil osebno varovalno opremo in 2000 litrov razkuževalnega sredstva, ki je ključno za preprečevanje širjenja okužb, so sporočili iz družbe.Kot farmacevtsko podjetje imamo še dodatno odgovornost za varnost in zdravje ljudi, tako naših zaposlenih kakor bolnikov doma in po svetu, je ob tem poudaril Robert Ljoljo , predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji, in dodal, da je zato zagotavljanje proizvodnje življenjsko pomembnih zdravil ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev širitve koronavirusa trenutno njihova primarna naloga.»Hkrati se zavedamo odgovornosti vseh nas, da po svojih najboljših močeh pomagamo najbolj ranljivim skupinam, ki jih pandemija potiska v še večjo stisko, in omogočimo čim varnejše delo vsem, ki se v zdravstvenih ustanovah in socialnih zavodih ter na terenu vsak dan borijo za zajezitev širitve virusa,« je še povedal Robert Ljoljo.Farmacevtska družba Novartis je v okviru svoje globalne pobude za odziv na pandemijo covid-19 ustanovila sklad v vrednosti 20 milijonov ameriških dolarjev. Finančna podpora je namenjena državam in skupnostim po vsem svetu, ki jih je bolezen najbolj prizadela, tudi Sloveniji.V okviru pobude so v Sloveniji RKS namenili 400.000 dolarjev, ZPMS pa 100.000 dolarjev v podporo njihovim prizadevanjem za omilitev posledic pandemije, so sporočili iz družbe, kjer dodajajo, da želijo v teh izjemno zahtevnih časih, ki terjajo visoko raven sodelovanja vseh ključnih akterjev, vlad, podjetij in posameznikov, pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Del donacije bodo po napotilu slovenske vlade namenili RKS, ki bo sredstva potem sproščal glede na potrebe Civilne zaščite, trenutno predvsem za nakup osebne zaščitne opreme.Ker pa bodo posledice zdajšnjega stanja najbolj občutile že tako ranljive družbene skupine, med katere sodijo otroci iz socialno ogroženih družin, ki jih je treba še posebej zaščititi, so se odločili del donacije nameniti Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki v tem času prednostno skrbi za zagotavljanje hrane ogroženim, še pomembnejšo vlogo pa bo imela v prihodnjih tednih in mesecih.