NOVATV24 vabi svoje lastnike, da ji delnice podarijo

Ljubljanska odvetnica Lucija Ušaj Šikovec je svoje delnice NOVA24TV že podarila; njenega programa pa po razhodu z Janezom Janšo, prvakom SDS, ne gleda več. FOTO: Tomi Lombar

Kaj moti delničarje

Ljubljana - NOVATV24.SI je na svoji spletni strani svojih lastnikom ponudila, da zaradi visokih stroškov za upravljanje delniških računov, vsem delničarjem daje možnost, da ji svoje delnice podarijo. Vse stroške prenosa krije televizijska družba. Borzni posredniki pravijo, da takšnega poziva ne pomnijo. Kakšen pa je odziv delničarjev?Podjetje NOVATV24 so leta 2016 ustanovili z vložki podpornikov stranke SDS. V začetku je imela družba okoli 70 delničarjev, ki so ji zagotovili dobrih 110 tisoč evrov osnovnega kapitala. Med največjimi je bila soproga razpitega poslovneža Roka Snežiča, ne ona in ne njen soprog komentarja na ponudbo televizijske družbe nista dala. Večji delničar je bil tudi brat Janeza Janše Rajko Janša in tudi na primer Lucija Šikovec Ušaj. »Delnice naše družine smo že podarili. To je bila še ena naših slabih naložbenih odločitev, dividend nismo bili deležni, stroški vodenja računa pa so bili visoki. Programa ne gledam več, tako sem se odločila, ker velja prepoved mojega nastopanja pred njihovimi kamerami,« razlagaDolgoletna članica SDS in kandidatka te stranke na zadnjih državnozborskih volitvah, se je z Janezom Janšo sicer pred meseci razšla. V svojih stališčih, tudi do migrantov, precej radikalna ljubljanska odvetnica se je nato pridružila novoustanovljeni stranki DOM Bernarda Brščiča. Delničar družbe je bil tudi poslanec SDS, ki nas je odpravil s kratkim odgovorom, da delničar ni več, na vprašanje kaj je s svojo naložbo pravzaprav storil, pa ni želel odgovoriti. V lastništvo so v preteklosti sicer nato vstopili še madžarski vlagatelji, ki jih je mogoče uvrstiti v vplivni krog premiera Viktorja Orbana.Na enem od družabnih omrežij je eden od delničarjev včeraj zapisal. "Za sto evrov sem kupil delnico te televizije, zdaj me je borzna hiša BKSbank obvestila, da je vredna 39,34 evrov. To me toliko ne moti, kot dejstvo, da sem lani za stroške vodenja trgovalnega računa moral plačati 28 evrov. Kako naj se naložbe znebim," je vprašal svoje virtualne prijatelje. Uporaben odgovor je dobil z današnjim vabilom NOVETV24 k podaritvi delnice.»Dojemanje višine stroška trgovalnega računa je seveda odvisno tudi od vrednosti portfelja, ki ga ima njegov lastnik,« ocenjujejo borzni posredniki. Vsak imetnik delnic sicer plačuje dva stroška. Prvi je strošek vodenja računa, to je približno 15 evrov letno ter še strošek ležarine, ki se pri delnicah obračuna od vrednosti, a z nekim minimalnim zneskom. Tudi ta del stroška znaša približno 15 evrov, kar znese skupaj okoli 30 evrov letno, odvisno od borznoposredniške hiše, pri kateri ima odprt trgovalni račun. Pri NOVATV24 ni velike verjetnosti, da bi družba na srednji rok izplačala dividende, zato je imetništvo delnic predvsem strošek. Z oddajo delnic in zaprtjem trgovalnega računa se delničar tega stroška lahko znebi. V takšnih primerih je praksa, da delničar delnice odloži na tako imenovnai smetarski račun. Iz družbe NOVATV24 še nismo dobili odgovora kakšen je odziv delničarjev na njihovo ponudbo.