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    Slovenija

    Vršič: v zadnjih dneh kar tri nesreče kolesarjev in motorista

    Potem ko je pred dvema dnevoma nemški motorist trčil v zapornico in se poškodoval, se je danes na enak način poškodoval kolesar.
    Kolesar je spregledal zapornico in se zaletel vanjo. FOTO: Erjavčeva Koča/facebook
    Galerija
    Kolesar je spregledal zapornico in se zaletel vanjo. FOTO: Erjavčeva Koča/facebook
    T. K.
    6. 9. 2026 | 15:04
    6. 9. 2026 | 15:09
    2:13
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    Danes ob 10.21 se je v Trenti kolesar zaletel v zapornico in padel po cestišču, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Ponesrečencu so prvo pomoč sprva nudili gasilci PGD Bovec, nato pa so na kraj nesreče prišli še reševalci NMP Tolmin. Kolesarja so prepeljali v bolnišnico. Bovški gasilci so po nesreči pomagali tudi pri usmerjanju prometa in oskrbi poškodovanca.

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    Po postavitvi zapornic na Vršiču kar dve tretjini manj parkirišč

    Včeraj okoli 12.44 se je na cesti Trenta–Vršič zgodila še ena nesreča. Tokrat je padla kolesarka in se poškodovala. Gasilci PGD Bovec so zavarovali kraj dogodka in poškodovanki nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Tolmin, nato pa so jo s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP prepeljali v UKC Ljubljana.

    V petek pa se je na območju Trente predvidoma huje poškodoval nemški motorist. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčil v zapornico na cesti proti Vršiču in se poškodoval, so sporočili s PU Nova Gorica. 

    Policisti Policijske postaje Bovec so na kraju ugotovili, da 66-letni motorist, državljan Nemčije, med vožnjo po regionalni cesti Vršič–Trenta, v smeri Trente, ni pravočasno opazil zapornice. Ko jo je opazil, je močno zavrl in pri tem izgubil ravnotežje. Padel je preko krmila motornega kolesa na vozišče in se pri tem poškodoval.

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    V torek je zaradi neprilagojene hitrosti v zapornico trčil nemški motorist. FOTO: Dejan Javornik
    V torek je zaradi neprilagojene hitrosti v zapornico trčil nemški motorist. FOTO: Dejan Javornik

    Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gasilci, nato pa so poškodovanca s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

    Policisti Policijske postaje Bovec okoliščine prometne nesreče s telesnimi poškodbami še preverjajo in bodo po zaključku postopka izvedli ustrezen ukrep.

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