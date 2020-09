Nove okužbe na Novi Zelandiji, v Sloveniji ponovno preko 110 okužb

KLJUČNI POUDARKI: Skupno so v Indiji potrdili več kot 5,4 milijona okužb s koronavirusom.

7.30 Tudi v soboto več kot 110 novih okužb

7.20 Na Novi Zelandiji tri nove okužbe

7.00 Skupno število okužb v Indiji se približuje 5,5 milijonom

Po neuradnih, a zanesljivih podatkih so v Sloveniji včeraj potrdili več kot 110 novih okužb s koronavirusom. Na uradne sobotne statistike še čakamo.Na Novi Zelandiji so potrdili tri nove okužbe s koronavirusom. Okužbe niso povezane s skupino v Aucklandu, v kateri se je koronavirus razširil avgusta in zaradi česar so v največjem novozelandskem mestu ponovno zaostrili ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Po navedbah britanskega Guardiana so okužbo potrdili pri moškem, ki je konec minulega meseca na Novo Zelandijo pripotoval iz tujine, po obvezni karanteni, ki jo je pred vrnitvijo v domači Auckland preživel v Christchurchu, pa pri njem niso potrdili okužbe. Poleg moškega sta se z virusom okužila še dva člana gospodinjstva. Novozelandski epidemiologi še ugotavljajo, ali je moški razvil simptome koronavirusne bolezni po dvotedenski izolaciji, kar je redko, ali pa se je okužil na notranjem letu iz Canterburya v Auckland.Potem ko so v zadnjih 24 urah v Indiji potrdili preko 92.600 novih okužb s koronavirusom, je skupno število doslej okuženih preseglo 5,4 milijona. Dnevno število potrjenih okužb je najvišje od začetka avgusta, navaja Reuters, Indija pa po številu okužb zaostaja le za ZDA.