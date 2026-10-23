Nove podrobnosti: slovenska vlagatelja v Dubaju in na Kajmanih

Po razkritju Financial Timesa, da iz dubajskega podjetja AIX – kjer se kot direktor pojavlja Slovenec Gregor Simonič – svojim investitorjem niso izplačali visokih donosov in da so nekateri vložili sodne zahtevke za svoj denar, sta se včeraj na razdalji 13 tisoč kilometrov med Združenimi arabskimi emirati in Kajmanskimi otoki zgodila dva ločena, a vendar povezana dogodka.

Pri tem ne gre prezreti dejstva, da je ena izmed družb AIX leta 2024 objavila dokument za izdajo obveznic v višini sto milijonov evrov za obdobje petih let z 12-odstotno letno mero. V tej izdaji sta ob irski družbi AIX vključeni tudi kajmanski AIX kot organizator izdaje obveznic in dubajski AIX za trženje obveznic. Koliko denarja so zbrali s temi obveznicami?