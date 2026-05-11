Barometer: nove volitve ne bi bistveno spremenile razmerij

Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi razmerja v državnem zboru ostala zelo podobna, kot so se izrisala 22. marca, kaže Barometer, ki ga je za Delo izvedel inštitut Mediana. So pa anketirani slabše kot ob prejšnjem merjenju ocenili delo odhajajoče vlade in aktualnega državnega zbora.

V mesecu in pol po parlamentarnih volitvah se strankarske preference niso bistveno spremenile. Če bi volišča ponovno odprla vrata jutri, bi prva trojica obdržala svoje pozicije, je sklepati po izsledkih poizvedbe, v kateri je med 5. in 7. majem sodelovalo 718 prebivalcev, ki predstavljajo reprezentativni vzorec za Slovenijo.