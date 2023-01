Nove zahteve pred prvimi obrisi reforme

V nadaljevanju preberite:

Trideset odstotkov višje plače občinskim funkcionarjem je najnovejša od zahtev za sredstva iz državnega proračuna, ki so jo včeraj ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik izrazili župani. Ministrica rešitev za ta pričakovanja in vsa druga, na katera so jih sindikati več poklicnih skupin javnega sektorja opozorili v zadnjih dneh, vidi v reformi plačnega sistema. Izhodišča zanjo bo predstavila na sredinem vrhu koalicije, pogajanja pa bi se utegnila začeti prihodnji teden.