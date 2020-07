Novega župana bodo volili septembra

Starše – Občani Starš, ki jih je od 2010 vodil Bojan Kirbiš, bodo na nadomestnih volitvah 27. septembra odločali o novem županu. Danes so po poročanju STA stekla volilna opravila, morebitni drugi krog je razpisan 11. oktobra.



Kandidati, ki se bodo za županski stol potegovali v imenu skupine občanov, morajo zbrati najmanj 43 njihovih podpisov, kandidature pa vložiti do 27. avgusta do 19. ure. Uradna volilna kampanja bo stekla dan pozneje.



Bojan Kirbiš, ki je 25. junija umrl po dolgotrajni bolezni v mariborskem UKC, je omenjeno podravsko občino z dobrimi 750 prebivalci vodil dva polna mandata, prvič kot Desusov kandidat, drugič kot kandidat več strank. Na zadnjih volitvah, v 2018, je proti dvema izzivalcema zmagal že v prvem krogu. Zaradi težav z zdravjem je vodenje občine že pred časom zaupal podžupanoma Marjanu Maleku in Sandiju Fureku.