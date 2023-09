Novela uvaja prepoved privezovanja psov, video nadzor v klavnicah

Poslanci so na današnjem glasovanju sprejeli novelo zakona o zaščiti živali, s katerim želijo predlagatelji zagotoviti večjo zaščito živali pred zanemarjanjem. Za sprejetje novele je glasovalo 52 poslancev, proti jih je bilo 17.

Predlog novele zakona o zaščiti živali so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Meiro Hot (SD). Potrjeni zakon med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Ureja tudi status terapevtskih psov.

Zakonsko besedilo določa tudi oblikovanje posebne enote uradnih veterinarjev, ki bo opravljala preglede, nadzorovala pogoje nastanitev in izvajala ukrepe na ozemlju celotne države.

Predvideva tudi vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja. Gre za osebe, katerih naloge bodo primarno v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, osveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih.

Ravno institut kvalificiranega prijavitelja je v javnosti dvigal največ prahu. Njegovi uvedbi so nasprotovali predvsem v veterinarski in kmetijski stroki, kjer so prepričani, da se s to določbo degradira veterinarski poklic, 40-urno izobraževanje, ki je potrebno za pridobitev tega naziva, pa da je premalo.

Kot je danes na seji DZ poudarila poslanka Hot, bodo ti dokaze o neprimernem ravnanju z živalmi zbirali samo ob prisotnosti uradnega veterinarja, na javnem mestu, ne da bi vstopali na zasebna zemljišča.

Šinko: nekatere rešitve bodo težko izvedljive

Do predloga novele zakona o zaščiti živali so bili kritični tudi v zakonodajnopravni službi DZ, kjer so med drugim opozorili na številne pomanjkljivosti in nejasnosti v besedilu.

Vlada je podprla zakonske cilje in vsebinske rešitve, vendar pa je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko opozorila, da tudi dopolnjeni predlog zakona še vedno vsebuje določene rešitve, ki bodo težko izvedljive. Med drugim mučenje iz malomarnosti ni opredeljeno kot kaznivo dejanje, zato bo treba dopolniti še kazenski zakonik.

Predstavniki društev za zaščito živali so pozdravili uvedbo kvalificiranega prijavitelja. Kot so poudarili na seji matičnega odbora DZ, s tem zgolj dobivajo pravno podlago za dejavnosti, ki jih že vrsto let izvajajo. Naklonjeni so tudi video nadzoru v klavnicah, ki je, kot so pojasnili, uveden že v številnih drugih državah.

Novelo so podprli poslanci koalicijskih poslanskih skupin. V opozicijskih SDS in NSi pa je niso podprli, saj pritrjujejo ocenam strokovnih organizacij, da je zakon pomanjkljiv in v praksi neizvedljiv.

Dopolnilo NSi, s katerim bi se črtalo določila glede kvalificiranega prijavitelja, ni prejelo zadostne podpore DZ.