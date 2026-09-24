Novela zakona o zaščiti živali po umiku ostaja v postopku priprave

Novela zakona o zaščiti živali je trenutno v postopku priprave, zato predlagane rešitve še niso dokončne, poudarjajo na ministrstvu za kmetijstvo. Ob tem izpostavljajo, da je bila za pripravo novele imenovana delovna skupina, ministrstvo pa bo pri tem upoštevalo strokovna mnenja, dejanske razmere na terenu in stališča nevladnih organizacij.

Kot so v objavi na vladni spletni strani spomnili na ministrstvu, je kmetijski minister Janez Cigler Kralj ob nastopu mandata napovedal odpravo oziroma »prilagoditev« ukrepov v zakonu o zaščiti živali, ki jih je lani poleta sprejela prejšnja vlada. Ob tem je poudaril, da mora zaščita živali temeljiti na »strokovnosti, zdravi pameti in spoštovanju ljudi«, ki vsak dan skrbijo za živali in pridelujejo hrano.

Napovedal je tudi, da bodo prihodnje zakonske rešitve uravnotežene, izvedljive in oblikovane v dialogu s kmeti, lastniki živali, veterinarsko stroko in civilno družbo.

V skladu s to zavezo so na ministrstvu imenovali široko vključujočo delovno skupino za pripravo novele zakona, ki svoje delo po njihovih pojasnilih izvaja skladno z načrtovano vsebinsko in časovno dinamiko. Po zagotovilih ministrstva bo novela zakona ohranjala raven zaščite živali skladno z zahtevami EU.

Ob tem so navedli, da sta tako ministrstvo kot uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zadnjih dneh prejela večje število dopisov z enako oziroma zelo podobno vsebino, ki se nanašajo na določbe novele zakona o zaščiti živali. Ker gre za množico vsebinsko primerljivih pobud, vsem pošiljateljem enotno sporočajo, da so bila njihova stališča prejeta, evidentirana in bodo upoštevana kot prispevek javnosti v postopku priprave predpisa.

Janez Cigler Kralj je ob nastopu mandata napovedal odpravo oziroma »prilagoditev« ukrepov v zakonu o zaščiti živali, ki jih je lani poleta sprejela prejšnja vlada. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Zainteresirana javnost bo imela v nadaljnjem postopku tudi možnost, da se v okviru javne obravnave predloga novele seznani s konkretnimi predlaganimi rešitvami ter nanje poda pripombe in predloge,« so dodali.

Kot so pojasnili, osnutek novele zakona trenutno še ni pripravljen za javno objavo. »Ko bo, bo javnost o tem pravočasno obveščena,« so sklenili.

Kot smo poročali, je pristojno ministrstvo pred dnevi na portalu e-demokracija objavilo predlog zakonskih sprememb, a ga je kmalu zatem tudi umaknilo, saj naj bi objavili napačno različico. Ta med drugim predvideva podaljšanje prepovedi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah, ki bi morala začeti veljati 1. januarja 2029, do konca leta 2034, kastracija do sedem dni starih pujskov, ki od začetka tega leta ni več dovoljena brez anestezije in analgezije, pa bi se lahko v prihodnje izvajala tudi brez anestezije, če bi ta poseg opravil veterinar ali ustrezno usposobljena oseba v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.

Glede obveznega čipiranja lastniških mačk, ki naj bi bilo obvezno od 1. januarja 2027, pa je v za kratek čas objavljenemu predlogu zakonskih sprememb pisalo, da bi bilo čipiranje obvezno le, če bi lastnik mačko prodal, oddal ali jo komu podaril, sicer bi bila odločitev za čipiranje prostovoljna. Rahlja pa se tudi prepoved trajnega privezovanja psov.

Na pred tednom dni objavljeno in kmalu zatem umaknjeno različno predlaganih zakonskih sprememb so se odzvali v društvu AETP, ki se zavzema za zaščito rejnih živali. »Zaščito živali so izborili ljudje, skoraj 30.000 jih je podpisalo pobudo. Zdaj pa vlada predlaga, da bi pujske spet rezali na živo, kokoši pa še skoraj celo desetletje trpinčili v krutih kletkah. To je nestrokovno, škodljivo za živali in pomeni teptanje volje ljudi,« je poudaril predsednik društva Samo Curk.