  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Novi, a samoplačniški test za odkrivanje raka prostate

    V nekaterih regijah na Švedskem in Norveškem je test Stockholm3 tudi del javnega zdravstvenega sistema.
    Rak prostate ni več rak starejših moških, narašča tudi pri mlajših od 50 let, vzroka sta verjetno življenjski slog in uspešnejša diagnostika. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo
    Galerija
    Rak prostate ni več rak starejših moških, narašča tudi pri mlajših od 50 let, vzroka sta verjetno življenjski slog in uspešnejša diagnostika. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo
    Andreja Žibret
    6. 5. 2026 | 18:15
    6:31
    A+A-

    Vsak osmi moški ima v življenju raka prostate, je poudaril urolog dr. Jošt Janša. Na Zdravniški zbornici Slovenije so v organizaciji Društva za razvoj urologije in v sodelovanju z laboratorijem podjetja A3P Biomedical s sedežem v Stockholmu predstavili test za zgodnje odkrivanje raka prostate Stockholm3.

    Za zdaj je to samoplačniški test, ki skupaj s posvetom pri urologu stane 480 evrov. Test z odvzemom krvi je mogoče opraviti v zasebnem laboratoriju Synevo Adria Lab in nekaterih zasebnih zdravstvenih centrih, vzorce pa pošljejo v Stockholm. Bolniki prejmejo rezultat v 14 dneh po odvzemu, so na predstavitvi povedali dr. Jošt Janša in travmatolog Cene Kopač, ustanovitelja podjetja C&J Medical s sedežem v Kranju, ki je slovenski partner podjetja A3P Biomedical, operativno delo pa vodi Zala Marn, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. Od marca lani so opravili sto testov, zaradi varovanja osebnih podatkov pa nimajo podatkov, koliko primerov raka je bilo odkritih. V Europi Uomo Slovenija, Društvu uroloških bolnikov, so zadržani tako do cene testa kot tudi do tega, da ga morajo pacienti plačevati sami. Skrbi jih privatizacija zdravstva.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Reševanje življenj

    Zdaj že dobro poznamo Svit, Doro in Zoro – na vidiku so že Peter, Luka in Togas

    O tem, da je preventiva naložba in ne strošek in da bo prihodnost presejalnih programov odvisna od tega, kako bodo to razumele prihodnje slovenske vlade.
    Andreja Žibret 13. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ob 40-letnici društva onkoloških bolnikov

    Za vsako diagnozo je edinstvena življenjska zgodba

    Bolnice z rakom dojke imajo od prejšnjega tedna pravico do delne prsne proteze v breme zdravstvenega zavarovanja.
    Andreja Žibret 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Svetovni dan boja proti raku

    Rak: pacienti umirajo zaradi zamud pri dostopu do zdravljenja

    Najpogostejša sta rak na dojki in prostati, sledi pljučni rak.
    Andreja Žibret 4. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Onkološki inštitut Ljubljana

    Robotske operacije za bolnike z rakom tudi v Ljubljani

    Eden največjih prebojev tehnologije v sodobni medicini. Ocenjujejo, da bi lahko na leto izvedli od 200 do 250 robotsko asistiranih operacij.
    Andreja Žibret 20. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Rak na danki in debelem črevesu

    Svit je preprost test, ki lahko reši življenje

    NIJZ poziva k večji odzivnosti, saj se okoli tretjina vabljenih ne odzove, še posebno ne moški med 50. in 55. letom.
    Andreja Žibret 27. 2. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako bi pomagal presejalni program za raka prostate?

    Odgovarja Igor Antauer, predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije.
    Andreja Žibret 13. 11. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nekdanji predsednik

    Borut Pahor: Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil domov, sem jo poljubil

    Nekdanji predsednik si je zlomil ključnico in lopatico. »Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil.«
    5. 5. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Alpina

    Alpina prodala stavbo v Žireh, kupil jo je znani lokalni poslovnež

    V nekdanje prostore Alpine, kjer so skoraj 80 let izdelovali čevlje, se bo razširilo družinsko žirovsko podjetje.
    Maja Grgič 5. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zahtevala odškodnino

    Tožba: bolnica je možgansko kap očitno prespala

    Zaradi po njenem neustrezne bolnišnične obravnave je zahtevala odškodnino, a ni bila uspešna.
    Jure Predanič 5. 5. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Luka Mezgec

    Pogi bo prevladoval še leto ali dve, potem bo dobil tekmeca

    Slovenski kolesar Luka Mezgec prestal neprijetne zaplete po padcu v Belgiji, še vedno v načrtu slovo na evropskem prvenstvu v Sloveniji.
    Miha Hočevar 5. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenska agencija za mlade zbira prijave

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Do izplačila škode v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    rak prostatepresejalni testipreventiva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Iranski napadi povzročili bistveno več škode, kot priznava Trumpova vlada

    Washington Post je pregledal satelitske posnetke in ugotovil, da je obseg uničenja ameriških baz veliko večji, od tega kar je javno prizanala vlada.
    6. 5. 2026 | 19:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Nova pravila se kažejo v manj bolniških odsotnostih

    Zdravstvena blagajna: V prvih treh mesecih skoraj 60 milijonov manj kot lani – Prizadevanja za nižje cene inovativnih zdravil v EU.
    Barbara Hočevar 6. 5. 2026 | 19:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Duševno zdravje

    Žan Papič: Če ti je bedno, zakaj bi bilo bedno še naprej?

    Po ocenah NIJZ sedemnajst odstotkov prebivalcev Slovenije v obdobju enega leta doživi stisko, ki bi lahko zahtevala specialistično obravnavo.
    Špela Kuralt 6. 5. 2026 | 18:43
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    četrtletno poročilo

    NLB z nekoliko manjšim dobičkom

    Ob rasti kreditnega portfelja so se čiste obresti povečale, kljub nižji obrestni marži.
    Karel Lipnik 6. 5. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Test Stockholm3

    Novi, a samoplačniški test za odkrivanje raka prostate

    V nekaterih regijah na Švedskem in Norveškem je test Stockholm3 tudi del javnega zdravstvenega sistema.
    Andreja Žibret 6. 5. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Duševno zdravje

    Žan Papič: Če ti je bedno, zakaj bi bilo bedno še naprej?

    Po ocenah NIJZ sedemnajst odstotkov prebivalcev Slovenije v obdobju enega leta doživi stisko, ki bi lahko zahtevala specialistično obravnavo.
    Špela Kuralt 6. 5. 2026 | 18:43
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    četrtletno poročilo

    NLB z nekoliko manjšim dobičkom

    Ob rasti kreditnega portfelja so se čiste obresti povečale, kljub nižji obrestni marži.
    Karel Lipnik 6. 5. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Test Stockholm3

    Novi, a samoplačniški test za odkrivanje raka prostate

    V nekaterih regijah na Švedskem in Norveškem je test Stockholm3 tudi del javnega zdravstvenega sistema.
    Andreja Žibret 6. 5. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Avgustovski zvočni portreti usode

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo