Novi, a samoplačniški test za odkrivanje raka prostate

Vsak osmi moški ima v življenju raka prostate, je poudaril urolog dr. Jošt Janša. Na Zdravniški zbornici Slovenije so v organizaciji Društva za razvoj urologije in v sodelovanju z laboratorijem podjetja A3P Biomedical s sedežem v Stockholmu predstavili test za zgodnje odkrivanje raka prostate Stockholm3.

Za zdaj je to samoplačniški test, ki skupaj s posvetom pri urologu stane 480 evrov. Test z odvzemom krvi je mogoče opraviti v zasebnem laboratoriju Synevo Adria Lab in nekaterih zasebnih zdravstvenih centrih, vzorce pa pošljejo v Stockholm. Bolniki prejmejo rezultat v 14 dneh po odvzemu, so na predstavitvi povedali dr. Jošt Janša in travmatolog Cene Kopač, ustanovitelja podjetja C&J Medical s sedežem v Kranju, ki je slovenski partner podjetja A3P Biomedical, operativno delo pa vodi Zala Marn, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. Od marca lani so opravili sto testov, zaradi varovanja osebnih podatkov pa nimajo podatkov, koliko primerov raka je bilo odkritih. V Europi Uomo Slovenija, Društvu uroloških bolnikov, so zadržani tako do cene testa kot tudi do tega, da ga morajo pacienti plačevati sami. Skrbi jih privatizacija zdravstva.