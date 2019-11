Novi ambasadorji hitre ceste na Koroško

Ravne na Koroškem – Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os bo drevi posameznikom, ki so se z dosedanjim delom posebej izkazali v prizadevanjih za hitro cesto na Koroško, podelila naziv ambasadorji Hoč'mo cesto.



Prireditev bo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Častni gost bo predsednik vlade Marjan Šarec, ob njem prihajata na Koroško še finančni minister Andrej Bertoncelj in predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic.



»Protokol o izgradnji tretje razvojne osi na Koroško določa, da se bo gradnja hitre ceste na Koroško pričela decembra 2019. Dars zato lovi zadnje dni, da ujame rok iz protokola,« pravijo v Mladinski iniciativi za tretjo os, ki jo vodi Aljaž Verhovnik.



Odbor za finance je v državnem zboru danes opravil drugo obravnavo predloga zakona o poroštvu za drugi tir Divača-Koper in del tretje razvojne osi. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na odboru znova zatrdila, da je verjetnost, da bosta poroštvi unovčeni, praktično nič.



»V prvem branju predloga zakona so podporo napovedale skoraj vse poslanske skupine v parlamentu, zato v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pričakujemo, da bo poroštvo za 3. razvojno os deležno široke podpore tudi v drugem in tretjem branju, ko bo zakon dokončno sprejet,« so povedali v iniciativi.



Dars je ta teden sprejel sklep, v katerem je trem od šestih prijaviteljev za gradnjo prvega odseka Gaberke na trasi tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem podelil sposobnost sodelovanja. »Na ta sklep je sicer možna še pritožba. Po pravno-formalno zaključenem postopku, bo sledila druga faza, v kateri bo izbran tisti izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ceno. Tako bo izvajalec dokončno izbran in gradnja 3. razvojne osi na Koroško se bo lahko pričela,« napovedujejo v mladinski iniciativi.