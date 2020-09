Novi aparati CT za skrajševanje vrst

Skupni nakup

IGD Infografika Delo

ℹ Kaj je CT

CT je naprava za računalniško tomografijo. Gre za postopek, ki je zamisel klasičnega rentgenskega snemanja dvignil na višjo raven. Namesto opazovanja zunanjih obrisov kosti in organov CT ustvari popoln trirazsežen računalniški model opazovanega dela telesa. Metoda temelji na merjenju absorpcije rentgenskih žarkov, računalnik pa na podlagi dobljenih podatkov ustvari prikaz notranjosti organizma. CT sta leta 1972 neodvisno drug od drugega skonstruirala britanski fizik Godfrey Hounsfield v laboratorijih EMI v Angliji in Allan Cormack na Tuftovi univerzi v ameriški zvezni državi Massachusetts. CT-skenerje so leto dni pozneje začeli uporabljati tudi v klinični praksi.

Ljubljana – V četrtek pretekli teden je klinični inštitut za radiologijo UKC Ljubljana še uradno prevzel tri nove CT-aparate. Skupno jih ima zdaj šest, dva od njih sta stara že deset let, enega pa so kupili pred dvema letoma, za zamenjavo pokvarjenega. Pacienti bodo zdaj na obravnavo čakali manj, obljubljajo., predstojnik radiološkega inštituta, je dejal, da bo investicija omogočila izvedbo več kot 7000 dodatnih preiskav na leto.»Vsi ti aparati omogočajo skrajševanje čakalnih dob in so namenjeni prav pacientom, ki morajo čakati najdlje,« je poudaril Kuhelj. Celo več kot 400 dni se pri njih zdaj čaka na CT-preiskave srca in prsnega koša. Delo je namreč upočasnila še epidemija novega koronavirusa, kajti zaradi vseh zaščitnih ukrepov se je število storitev zmanjšalo. »Pred epidemijo smo na dan na enem aparatu izvedli od 16 do 20 storitev na turnus, zdaj jih od 12 do 15,« je dejal predstojnik.Da bodo naprave v polni funkciji, pa je treba usposobiti še kader. Kuhelj je pojasnil, da potrebujejo dobro izobražene ljudi, ki jih na trgu ni, in jih morajo dodatno izobraziti. Ker ustrezno izobraženega kadra za zdaj ni na voljo, bodo sprva na novih napravah delali le en turnus. Na starejših napravah, ena od njih je na nevrološki kliniki, bodo še naprej preiskave izvajali v dveh turnusih, ponoči pa kot doslej tudi nujno zdravstveno varstvo.Aparate so prevzeli ob svetovnem dnevu varnosti pacientov. »Če hočemo, da ekipe izvajajo storitve na najvišji strokovni ravni, potrebujejo tudi ustrezno opremo,« je poudaril generalni direktor ljubljanskega UKCPoleg UKC Ljubljana so naprave dobili še UKC Maribor ter bolnišnice v Murski Soboti, Novi Gorici, Izoli in Novem mestuSkupni nakup je opravilo ministrstvo za zdravje, bolnišnice pa so zagotovile prilagoditev prostorov. Vrednost aparatov, ki jih je prejel ljubljanski UKC, je 2,9 milijona evrov. Vrednost vseh desetih CT aparatov, ki so jih razdelili med sedem bolnišnic, pa je ministrstvo za zdravje stalo skoraj 7 milijonov evrov.z ministrstva je pojasnil, da bi lahko bila cena posameznega aparata, če bi šlo za posamičen nakup, tudi za polovico višja. »Pokazalo se je, da je skupna nabava možna, strokovno utemeljena in ima predvsem močan ekonomski vidik.«Kot eno od ključnih prednosti omenjenih naprav je Kuhelj navedel hitrost. »Omogoča preiskavo srca v enem utripu in seveda je potem slika lepa, ni artefaktov, ni motenj od bitja srca.« Otroke, ki so nemirni, je sicer treba dati v anestezijo, a če je aparat hiter, se ji včasih lahko izognejo. S tem prihranijo. Prav tako lahko uporabijo manj kontrastnega sredstva, kar je bolje za ledvice.