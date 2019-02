FOTO:Novi bolniki v Kranju in Celju nimajo več kam

Samo Fakin je povedal, da je »statistično gledano preobremenjena polovica družinskih zdravnikov«. FOTO: Matej Družnik

Obravnava 1895 pacientov ni varna

Minister Fakin: V javnih zavodih bomo plačevali po učinku

Minister za zdravje je napovedal boljše plačilo zdravnikov, a zdravniki odgovarjajo, da to ni rešitev. FOTO: Roman Šipić/Delo

Igor Muževič: Denar ne bo zagotovil varnosti, potrebujemo več zdravnikov

Na Slovenskem namesto domačih zdravnikov tujci?

Predsednik sindikata PRAKTIK.UM Igor Muževič meni, da višje plačilo ne bo odpravilo težave, povezane z varnostjo in kakovostjo obravnave. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kje so standardi in normativi za delo zdravnikov

Družinski zdravniki v Zdravstvenem domu Kranj ne vpisujejo več novih pacientov. Vsi imajo namreč že več vpisanih pacientov, kot jih dopušča zakon oziroma kolektivna pogodba. Za letos je to 1895 pacientov na enega zdravnika oziroma toliko glavarinskih količnikov. Pacienti iz Kranja, ki še nimajo izbranega zdravnika, torej ne morejo več v nobeno od 34 ambulant v Kranju, pač pa morajo zdravnika poiskati drugje.Zdravnikom iz Kranja se pridružujejo zdravniki Zdravstvenega doma Celje. Tudi celjski zdravniki, ki že imajo polno število pacientov, ne bodo več vpisovali pacientov, je povedal predsednik sindikata družinskih zdravnikov PRAKTIK.UMPo Muževičevih besedah bosta oba zdravniška sindikata, tako Praktikum kot Fides, podprla svoje člane, ki bi zaradi nevpisovanja pacientov utegnili imeti težave. Sindikata sta se tako odločila zaradi varnosti pacientov. Zavzemata se za varno obravnavo bolnikov, kar bi bilo možno pri obremenitvi 1200 vpisanih bolnikov na zdravnika, ne pa pri 1895 pacientih, kolikor jih smejo imeti zdravniki vpisanih zdaj.Družinskih zdravnikov manjka v vsej državi, ne samo v Kranju in Celju. Minister za zdravjeje povedal, da je »statistično gledano preobremenjena polovica družinskih zdravnikov«. Ker se mladi zdravniki ne odločajo v zadostni meri za specializacijo iz družinske medicine, zdravnikov v prihodnjih letih ne bo dovolj.Minister za zdravje Samo Fakin je naštel nekaj rešitev, ki naj bi izboljšale stanje na področju osnovne zdravstvene oskrbe bolnikov. Povedal je, da bo letos specializiralo 51 novih zdravnikov družinske medicine, naslednje leto prav tako 51, še leto pozneje pa 31. Upokojilo se jih bo po podatkih ministrstva polovico manj.Minister meni, da bi pomagalo tudi, da bi zdravnike v javnih zavodih plačali po številu opredeljenih bolnikov. V kolektivno pogodbo bi zapisali, da kdor dela več, bo dobil večje plačilo, je napovedal. »Tako pravilo že velja pri zasebnikih in deluje,« je dejal.Predsednik sindikata PRAKTIK.UM Igor Muževič meni, da višje plačilo ne bo odpravilo težave, povezane z varno in kakovostno obravnavo. To je možno zagotoviti samo z večjim številom zdravnikov. Glede na to, da se mladi ne zanimajo za poklic družinskega zdravnika, ni veliko možnosti, da bi bilo domačih zdravnikov v naslednjih letih dovolj.Minister Fakin je napovedal, da bi lahko zaradi pomanjkanja domačih na stežaj odprli vrata tujim zdravnikom. V kolikšnem času bi rešili to težavo? Fakin meni, da v enem letu, kolikor po njegovem zdravniki iz nekdanjih jugoslovanskih republik potrebujejo, da se naučijo slovenskega jezika.Muževič je zato podprl predlog, da se omogoči dostop v Slovenijo tujim družinskim zdravnikom, kot so prišli tudi anesteziologi iz Reke v UKC Maribor. Na primeru anesteziologov se je sicer pokazalo, da tuji zdravniki stanejo davkoplačevalce približno petkrat toliko kot domači, otroški kardiokirurgi iz Amerike pa so bili približno 10-krat dražji od domačih.Podpredsednik sindikata Fidesmeni, da pristojni – ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in vodstva zavodov – niso naredili potrebnih korakov za uresničitev standardov in normativov, zapisanih v modri knjižici. To je evidentna kršitev podpisanega sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti med vlado in Fidesom iz leta 2017.