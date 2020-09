Novi direktor Ukoma je Uroš Urbanija

Kritike med opravljanjem dela kot vršilec dolžnosti

Vlada je z 21. septembrom na vodstveno mesto (Spirit) za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Kostanjevca. S tega položaja odhaja Ajda Cuderman, ki bo zasedla na mesto državne sekretarke na gospodarskem ministrstvu, ki ga vodi Zdravko Počivalšek. Za to mesto je bil sicer kandidat Boris Popovič, toda na koncu ni bil imenovan

Vlada je na današnji seji izdala odločbo, s kateroz 21. septembrom imenuje za direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) za dobo petih let, torej najdlje do 20. septembra 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja. Urbanija sicer trenutno to funkcijo že opravlja kot vršilec dolžnosti Javni natečaj za direktorja vladnega urada so objavili 24. junija, posebna natečajna komisija pa je Urbanijo prepoznala kot primernega za ta položaj. Nato ga je generalni sekretar vlade predlagal v imenovanje vladi, ki je predlog pričakovano potrdila.Urbanija je univerzitetni diplomirani slovenist in novinar ter magister znanosti. Svojo delovno pot je začel kot lektor za slovenski jezik na Univerzi La Sapienza v Rimu. V letih 2007 do 2010 je bil urednik notranjepolitične redakcije in namestnik odgovornega urednika na Slovenski tiskovni agenciji, nato pa do leta 2012 odgovorni urednik Multimedijskega centra Radiotelevizije Slovenija. Med letoma 2012 in 2014 je bil urednik informativne oddaje Danes na Planet TV, kasneje pa je ustanovil in vodil turistično podjetje, so zapisali v sporočilu po seji vlade.Ravno zaradi slednjega so na Urbanijo v zadnjih tednih sicer leteli nekateri očitki, saj je svojo pridobitno dejavnost v turizmu opravljal hkrati s funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Ukoma. Urbanija je očitke zavrnil in pojasnil, da je do imenovanja za direktorja s polnimi pooblastili to dopustno, da pa se bo omenjeni dejavnosti po tem odpovedal.Zakon o javnih uslužbencih sicer predvideva, da po imenovanju uradnik na položaju predstojnika vladne službe ne sme opravljati pridobitnih dejavnosti, razen znanstvenega, raziskovalnega, pedagoškega, umetniškega in publicističnega dela oziroma kulturne dejavnosti.Kot vršilec dolžnosti pa takšno dejavnost po pojasnilih inšpektorata za javni sektor lahko opravlja, razen v primerih, če bi bila dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo, če bi to lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela, če bi pri tem lahko zlorabil javnosti nedostopnih informacij, ki jih pridobi v službi, ali če bi bila ta dejavnost v škodo ugledu organa.