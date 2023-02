Novi državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija

Vlada je na današnji seji na predlog ministra Luke Mesca za državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po odhodu Simona Maljevca med ministre imenovala Igorja Feketijo. Mandat bo nastopil s petkom.

Kot so po seji objavili v vladnem uradu za komuniciranje, je bil Feketija rojen leta 1978 v Celju. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist. 18 let je poučeval makroekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, deset let pa je vodil družinsko prevajalsko podjetje. »Redno prispeva komentarje in analize makroekonomskega dogajanja za slovenska javna občila,« so spomnili.

Feketija bo na mestu državnega sekretarja na ministrstvu za delo nadomestil Maljevca, ki je prejšnji mesec postal minister za solidarno prihodnost. V tej luči je sklepati, da bo pristojen za področja enakih možnosti, družine, invalidov, starejših in deinstitucionalizacije.

Drugi državni sekretar na Meščevem vladnem resorju je Dan Juvan, ki je pristojen za socialne zadeve, trg dela in zaposlovanje, delovna razmerja in pravice iz dela.