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    Slovenija

    Novi lastnik odstavlja vodilne, tudi direktorico N1 Slovenija

    Alpac Capital prevzema regionalno skupino Adria News Network; v Srbiji odstavili celo vrsto direktorjev. Katja Šeruga ostaja urednica portala N1 Slovenija.
    Portal N1 Slovenija, ustanovljen junija 2021, je del širše mreže portalov N1, ki sodijo v skupino Adria News Network. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Portal N1 Slovenija, ustanovljen junija 2021, je del širše mreže portalov N1, ki sodijo v skupino Adria News Network. FOTO: Voranc Vogel
    Staš Ivanc
    18. 8. 2026 | 11:03
    18. 8. 2026 | 11:08
    3:59
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    Mednarodna investicijska družba Alpak Capital prevzema regionalno medijsko skupino Adria News Network (ANN), ki povezuje 14 informativnih medijev v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in na Hrvaškem; med njimi je tudi spletni portal N1 Slovenija. Kakor poročajo srbski novičarski portali, so bili že včeraj odstavljeni vsi direktorji tamkajšnjih medijev znotraj skupine ANN, in sicer N1, TV Nova, Nova.rs, Radar in Danas.

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    N1 kupujejo lastniki znanega evropskega medija

    Spremembe se dogajajo tudi pri nas. Dosedanja urednica in direktorica N1 Slovenija Katja Šeruga je potrdila, da tudi sama ni več direktorica, ostaja pa urednica portala. Kakor je dejala, novi lastniki zamenjujejo direktorje, urednikov pa še ne, in dodala, da »še nimajo dovoljenja regulatorja, zaradi česar za zdaj še ne morejo menjati urednikov. To se dogaja po celi skupini«.

    Katja Šeruga (na arhivski fotografiji) za zdaj ostaja urednica N1 Slovenija. FOTO: Tadej Regent
    Katja Šeruga (na arhivski fotografiji) za zdaj ostaja urednica N1 Slovenija. FOTO: Tadej Regent

    Kakor poroča srbski portal N1, je bil lastnik podjetja Alpak Capital Pedro Vargas Santos David včeraj uradno registriran kot direktor vseh neodvisnih medijev ANN, člana skupine United Group v Srbiji. Kot je razvidno iz zapisov srbske agencije za poslovne registre, so bile 17. 8. 2026 sprejete odločbe o imenovanju lastnika Alpak Capitala.

    Po vrsti so bili odstavljeni Mihailo Jovićević, direktor portala in časopisa Nova ter tednika Radar, Aleksandra Mitić, direktorica podjetja Dan graf, ki je založnik Danasa, in Brent Sadler, direktor Adria News oziroma N1. Sadler je bil odstavljen tudi s položaja direktorja Adria News Nova S, na katerega je bil imenovan pred kratkim. V istem paketu je bil odstavljen tudi Janez Živko, ki je bil tudi direktor televizije Nova S, poroča N1.

    Prevzem še nima vseh regulatornih odobritev

    Srbski portal Cenzolovka je že pred dnevi zapisal, da čeprav nakup in prodaja medijev skupine United Group še nista formalno zaključena in potrebnih regulatornih odobritev še nista prejeli, namerava portugalski investicijski sklad Alpac Capital v prihodnjih dneh prevzeti njihovo upravljanje. Po navedbah njihovih virov bo to vključevalo tudi kadrovske spremembe v uredništvih, vključno z zamenjavo urednikov. Do objave besedila odgovora Alpac Capitala še niso prejeli.

    Prevzem še ni bil formalno zaključen, saj ni prejel vseh potrebnih regulatornih odobritev, vključno s soglasji luksemburškega regulatornega organa; družba Adria News Network ima namreč sedež v Luksemburgu. Kljub temu bo novi lastnik, če bodo zgodnji sporazumi o prevzemu uresničeni, že lahko odločal o usodi teh medijskih hiš, so še zapisali pri Cenzolovki.

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    Kakor so sporočili s srbskega portala N1, sprememba lastništva ne bo vplivala na uredniško politiko. »Radi bi poudarili, da postopek prevzema Adria News Network (ANN) poteka v skladu s predhodno objavljenimi načrti, sprememba lastništva pa ne bo vplivala niti na uredniško politiko TV N1 niti na način, kako naša uredniška ekipa sprejema uredniške odločitve. Uredniška ekipa N1 še naprej deluje po enakih profesionalnih načelih in standardih kot doslej. Uredniška ekipa ohranja polno odgovornost za izbor tem, način poročanja in uredniške odločitve v javnem interesu,« so zapisali.

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    medijiSrbijaSlovenijaprevzemAlpac CapitalAdria News NetworkN1 SlovenijaKatja ŠerugaUnited Group

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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