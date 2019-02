FOTO:Novi milijoni za »digitalno avtocesto« do belih gospodinjstev

- 29.454 širokopasovnih priključkov so zgradili na belih lisah v 43 občinah med 2007 - 2013

- 82 milijonov evrov je bilo namenjenih njihovi gradnji



Stari grehi in tožbe

Rudi Medved minister za Javno upravo 14.9.2018 [Rudi Medved,minister za javno upravo,ministri,Ljubljana,Slovenija] Foto Jože Suhadolnik

Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij (OŠPO) je prioriteta Šarčeve vlade.

Več deset tisoč gospodinjstev še ni "omreženih".

Država rešuje spor okrog OŠPO s 13 občinami v treh konzorcijih.

Razpisov v maniri starih praks ne bo več, obljubljajo v MJU.

Širokopasovni internet v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic/Delo



Doslej v OŠPO vloženih 82 milijonov

95 odstotkom prebivalstva omogočiti enakopraven dostop do digitalnega sveta je cilj gradnje OŠPO

6 odstotkov vseh gospodinjstev je še vedno belih lis

Slovenske bele lise širokopasovnega omrežja. FOTO: Ministrstvo za javno upravo



Za zasebnike na voljo 90.000 priključkov

Pravdanje z Italijani

Ministrstvo za javno upravo (MJU) v kratkem napoveduje šest tožb proti italijanskim radijskim postajam zaradi njihovega oddajanja, še v osmih pravdnih postopkih proti sosednji državi pa ima Slovenija status stranske udeleženke. Italija je 14. februarja v vseh primerih sklicala naroke, a vse na isti dan …

Odškodninska tožba zoper SRC

MJU namerava vložiti odškodninsko tožbo zoper ljubljansko družbo SRC, ki je na večer drugega kroga lokalnih volitev hudo zamujala z osveževanjem volilnih rezultatov iz Kopra oziroma zapustila prizorišče ob 22. uri ali tri ure prezgodaj. Gre za simbolno tožbo zaradi kršitve ugleda države, saj je kazen, ki po pogodbi preti podjetju, minorna: do 400 evrov. MJU bo od nje odstopilo, če se podjetje pisno opraviči in pristane na javno objavo opravičila. Miha Žerko, direktor SRC, včeraj ministrove izjave ni komentiral, saj je ne pozna. O njej je izvedel iz medijev. O morebitnem opravičilu bodo v SRC razmislili, ko od MJU dobijo uradno obvestilo. Posel je bil vreden blizu petdeset tisočakov.

Ljubljana - Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij (OŠPO) naslednje generacije in pokrivanje območij belih lis – t. i. »belih gospodinjstev«, ki jih je po grobih ocenah v državi, večinoma na ruralnih območjih, še med 40.000 in 50.000, je prednost te vlade. Kar 32 milijonov evrov vreden razpis za gradnjo OŠPO minister za javno upravo Rudi Medved napoveduje v štirih mesecih.Bele lise, do katerih še vedno ne vodi »avtocesta na področju digitalizacije«, kot se še imenujejo OŠPO, so razpršene širom države: še vedno obstajajo cela naselja brez širokopasovnega interneta, precej jih je tudi znotraj mestne občine Ljubljana. Zato bo »digitalizirati« te lise in »omrežiti« to geografsko silno razgibano slovensko površje po oceni v.d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo Uroša Sveteta velik zalogaj. V bistvu bo treba pokrivati »ostanke ostankov«. Največje naravne ovire in v času gradnje najbrž tudi precejšnje ovire za operaterje omrežja so naše reke, bele lise so tudi počitniške hiše, ki bodo pomenile dodatne stroške pri gradnji OŠPO. A cilj je jasen: vsaj 95 odstotkom prebivalstva omogočiti enakopraven dostop do digitalnega sveta. »Digitalne ceste« še vedno ne vodijo do več kot petih odstotkov slovenskih gospodinjstev.Ob prevzemu ministrske funkcije, pravi Rudi Medved, je podedoval tudi desetletje staro težavo, ki izhaja iz prvih razpisov za gradnjo OŠPO. Zaradi administrativnih napak pri črpanju evropskih sredstev na prvem in drugem razpisu in posledično zaradi odtegnitve dela sredstev je republika Slovenija v preteklosti vložila več tožb proti občinam v višini 6,5 milijona evrov. Medved meni, da bi spor morali reševati, ne pa zaostrovati odnosov med državo in občinami. Pred dnevi je ministrstvo za javno upravo (MJU) s predstavniki treh konzorcijev oziroma trinajstih občin – s konzorcijem občin okrog Ormoža, Mokronoga-Trebelnega in Sežane - končno sklenil dogovor, s katerim bodo občine razbremenili, saj je jasno, da 6,5-milijonskega zneska preprosto niso sposobne vrniti v državni proračun. Za začetek bodo zadržali sodne postopke za pol leta. Seveda vse občine ob tožbah niso stale križem rok: nekatere so tudi same sprožile tožbe proti državi. V navzkrižju tožb zdaj iščejo ustrezno rešitev. »Država se lahko lastninsko vpiše na infrastrukturo, ker je ta že zgrajena, in zavaruje svoj interes ter hkrati razbremeni občine,« pravi Medved in obljublja, da bo dialog poslej tekel v to smer. Še vedno pa se ubadajo z vprašanjem, kako izpeljati nov razpis. Rešitev so iskali z »raziskavo« tržnega interesa pri lokalnih ponudnikih. Z njihovo pomočjo so precej natančno določili bele lise po državi, ki so jih prej ugotavljali s pomočjo anket. »Razpisa, kakršnima smo bili priče v 2018, se ne bosta ponovila,« zagotavlja minister Medved.Naj spomnimo, da so bili razpisi za dodelitev evropskih in državnih sredstev za izgradnjo OŠPO namenjeni lokalnim skupnostim, kjer komercialni interes za izgradnjo omrežij ni obstajal in na katere so se lahko prijavile, če so si zagotovile zasebnega partnerja in pripravile idejni projekt izgradnje omrežja. Za sofinanciranje gradnje OŠPO z javnimi sredstvi na območju belih lis je bilo v finančni perspektivi 2007–2013 zagotovljenih 82 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvedli so dva javna razpisa za sofinanciranje, konzorciji javno-zasebnih partnerstev pa so z javnimi sredstvi in z 39-milijonskim vložkom izvedli projekte ter zgradili širokopasovna omrežja na belih lisah v 43 občinah. V sklopu obeh javnih razpisov so omogočili 29.454 širokopasovnih priključkov na območju belih lis, pretežno v tehnologiji optičnih vlaken.Dodatno je bil v okviru programa razvoja podeželja 2007–2013 izveden javni razpis za naložbe v širokopasovna omrežja na podeželju v višini dobrih štirih milijonov evrov. Nepovratna sredstva, namenjena za gradnjo OŠPO na območju belih lis, so bila dodeljena trem pomurskim občinam. Na območju belih lis je bilo v okviru javnega razpisa omogočenih 1.280 širokopasovnih priključkov v tehnologiji optičnih vlaken. Z javnimi sredstvi so omogočili prek 30.000 širokopasovnih priključkov, velika večina v tehnologiji optičnih vlaken. Ocena v načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do 2020 je, da je za zasebne investicije na voljo dodatnih 90.000 priključkov.