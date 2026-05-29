Novi minister bo moral naprej odgovoriti na kritike generalnega sekretarja Nata

»Zelo dober, profesionalen, obvlada, spreten ...« Naštete so le nekatere od lastnosti, ki jih nekdanji sodelavci na obrambnem ministrstvu – ne nujno politični somišljeniki – pripisujejo sedanjemu kandidatu za obrambnega ministra Valentinu Hajdinjaku.

Poznavalci izzivov na področju obrambe in varnosti pa pravijo, da upajo, da bo Hajdinjak premogel dovolj politične spretnosti in poguma, da bo predsednika vlade in slovensko javnost prepričal, da bo potreboval še precej več denarja od rekordnih zneskov, ki jih že do zdaj namenjamo za to področje.