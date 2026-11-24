Vlada je izdala nov odlok o Svetu za nacionalno varnost (Snav), ki na novo ureja sestavo in naloge organa. V veljavi ostaja obveznost k vabljenju predsednice republike, predsednika DZ in vodje opozicije na seje, če gre za obravnavo nacionalne varnosti, česar nedavni predlog odloka ni vključeval, ne bo pa v njem več direktorja Sove.

V skladu z odlokom, ki ga je vlada sprejela na današnji dopisni seji, bodo Snav sestavljali premier, ki mu tudi predseduje, podpredsedniki vlade ter notranji, obrambni, finančni in zunanji minister. Po novem tako v sestavi Snava ne bo infrastrukturnega ministra in direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova).

Kadar bo Snav obravnaval vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, bo na sejo povabil predsednike republike, DZ, DS in največje opozicijske stranke ter predstojnike drugih državnih organov in predstavnike drugih organizacij. K sodelovanju pri delu Snava lahko povabi tudi ministre, predstojnike državnih organov ter strokovnjake s področja nacionalne varnosti.

S tem se današnji odlok razlikuje od predloga, ki so ga sredi meseca pripravili v kabinetu predsednika vlade (KPV) in med drugim ni obvezoval več k vabljenju predsednice republike, predsednika DZ in vodje opozicije na seje Snav, tudi če gre za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti. Takrat so sicer v kabinetu po burnih odzivih pojasnili, da je šlo zgolj za delovno gradivo.

Odlok med nalogami Snava med drugim določa svetovanje vladi in ministrstvom pri ukrepih in aktih, ki se nanašajo na uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti, dajanje mnenj k vprašanjem, pobudam in predlogom, ki jih poslanci pošiljajo vladi v zvezi z uresničevanjem politik na področju nacionalne varnosti, ter ugotavljanje in ocenjevanje tveganj za zagotavljanje nacionalne varnosti.

Odlok predvideva še spremembe pri sestavi sekretariata Snava, ki ga po novem sestavljajo tudi državni sekretar v KPV, pristojen za obrambne zadeve, in državni sekretar na notranjem ministrstvu, ne bodo pa več člani sekretariata državni sekretarji z zunanjega, obrambnega in infrastrukturnega ministrstva ter direktor urada vlade za komuniciranje.

Na seje sekretariata se po potrebi vabita še nacionalni koordinator za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma ter nacionalni koordinator za preprečevanje radikalizacije, ki ju imenuje vlada. Sprejeti odlok ne predvideva več imenovanja novega nacionalnega koordinatorja za preprečevanje zunanjih manipulacij z informacijami in vplivanja, ki ga je vseboval umaknjeni predlog.

Odlok pa vključuje tudi določbo o preoblikovanju Snava v vojnih in izrednih razmerah, ko bi postal državni operativni štab obrambe.