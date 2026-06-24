Novi odpoklici izdelkov v Engrotušu, Kvibu in obratih javne hrane

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorce večih izdelkov iz krompirja, v katerih je bila dokazana vsebnost žveplovega dioksida v koncentraciji, ki predstavlja tveganje za zdravje vseh potrošnikov.

Prvi je: Krompir kuhan rezine TopGastro. Pakiranje v vrečkah. Neto količina 5 kg. Lot: 26165. Uporabno najmanj do: 17. 8. 2026.

Proizvajalec je Elbtaler GmbH & Co. KG iz Büchna v Nemčiji. Dobavitelj je Kvibo d.o.o. iz Tržiča, distributerji pa so poleg Kviba še PEMS d.o.o, Engrotuš in obrati javne prehrane.

Drug izdelek je: Krompir Kuhan Pariški mini Grocholl. Pakiranje v vrečkah. Neto količina 2 kg. Lot: 26183. Uporabno najmanj do: 29. 8. 2026.

Proizvajalec in dobavitelj sta ista, distribuirajo ga Kvibo in obrati javne prehrane.

Uprava je za oba izdelka odredila odpoklic. Kot poudarja, analitsko izmerjena vsebnost žveplovega dioksida predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok, še posebej za osebe s preobčutljivostjo oziroma alergijo na sulfite ali žveplov dioksid.

Potrošnikom svetujejo, da živil ne uporabijo/zaužijejo. Za vračilo izdelka naj se obrnejo na mesto nakupa.