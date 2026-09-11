Novi odpoklici živil iz Lidla, Tuša in Spara

Zveza potrošnikov Slovenije objavlja nove živilske izdelke, ki so bili odpoklicani danes. Gre za izdelek Bio kaše iz jabolk, breskev in manga, ki je primerna od 6. meseca starosti. Izdelek so odpoklicali, ker je testiranje pokazalo nastajanje majhnih delcev, ki predstavljajo tveganje zadušitve.

V izdelku je bila ugotovljena prisotnost aflatoksina B1 v količini, ki presega dovoljeno mejno vrednost. Aflatoksin B1 sodi med mikotoksine, ki jih proizvajajo plesni, svetuje ZPS. Distributer je Lidl, poreklo izdelka je Italija.

Naslednji odpoklicni izdelek pa so bile napolitanke in vaflji z lešnikovim polnilom, ki niso imele deklarirane prisotnosti alergena mleka.

Odpoklicane napolitanke in vaflji. FOTO: ZPS

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so zapisali, naj živila ne uporabljajo tisti, ki so alergični na mleko. Dodali so, da ga lahko kupci vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili in zahtevajo vračilo kupnine. Za vse potrošnike, ki niso alergični na mleko, pa je živilo varno.

Proizvajalec je Baron International. Prodajali so jih tudi v Sparu in Tušu. Poreklo je iz Bosne in Hercegovine.

Seznam vseh napolitank in vafljev, ki so bili odpoklicani:

Napolitanke okus kakav in mleko, Baron; neto količina: 700g; EAN: 3830079801027; vsi loti/ roki porabe

Napolitanke okus lešnika, Baron, neto količina: 700g; EAN: 3830079801034; vsi loti/ roki porabe

Napolitanke okus lešnika DONATELLA Cookie your Life; neto količina:700g; EAN: 3830041979228; vsi loti/roki uporabe

Napolitanke okus kakava in mleka LIZA Cookie your Life; neto količina:700g; EAN: 3830041978283; vsi loti/roki uporabe

Napolitanke okus kakava JULIJA Cookie your Life; neto količina:700g; EAN: 3830079801140; vsi loti/roki uporabe

Vaflji z lešnikovim polnilom; S Budget; neto količina:800g; rok uporabe: 1.6.2027

Napolitanke okus lešnika Tuš; neto količina: 800 g, EAN: 3830077468314; vsi loti/ roki porabe

Napolitanke okus kakav Tuš; neto količina: 800 g, EAN: 3830077468598; vsi loti/ roki porabe