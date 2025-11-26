Država za enega uporabnika osebne asistence v povprečju nameni 4480 evrov

Oktobra je imelo pravico do osebne asistence 4499 ljudi, za kar je država namenila dobrih 20 milijonov evrov na mesec oziroma v povprečju 4480 evrov na upravičenca. Čeprav je to daleč največja postavka na posameznika v blagajni ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), z ureditvijo tega sistema ni zadovoljen nihče. Predlog novega zakona so na ministrstvu napisali leta 2023 in ga od takrat že nekajkrat temeljito spremenili. Zadnjo različico, do katere pa ima resne zadržke ministrstvo za finance, naj bi vlada predvidoma obravnavala na seji prihodnji teden.