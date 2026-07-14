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    Slovenija

    Novi pozivi k odstopu poslanca Resnice Mijiča

    Pred volitvami je Mijič za DVK navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. V Resnici so napovedali, da bodo te informacije preiskali.
    FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    FOTO: Blaž Samec
    STA
    14. 7. 2026 | 20:12
    1:09
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    V Levici so poslanca Resnice Borisa Mijiča ponovno pozvali k odstopu, potem ko je portal Necenzurirano poročal, da je zavajal o svoji izobrazbi.

    Pred volitvami je Mijič za DVK navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva, po izvolitvi pa je v življenjepisu na spletni strani DZ med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG).

    Na fakulteti so za portal pojasnili, da Mijič ni evidentiran kot diplomant, prav tako diplomskega dela ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu cobiss. Da bi bila pravilna poteza odstop, menijo tudi v SD. V Resnici so napovedali, da bodo te informacije preiskali.

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