Novi pravilnik za nosečnice povzroča kaos

Nuhalna svetlina je tekočina, nabrana pod kožo v zatilju nerojenega otroka, ki se pokaže pri preiskavi z ultrazvokom. Pri plodu se pojavi med 11. in 14. tednom nosečnosti, ko se mezgovni sistem in ledvice še razvijajo, zato se tekočina ne more odvajati, ko se popolnoma razvijejo, pa svetlina izgine. Pregled je zaradi tega možen le omejen čas.

Preiskava je v zadnjih dvajsetih letih skupaj z nadaljnjimi invazivnimi in predvsem novejšimi neinvazivnimi metodami postala ključna pri zgodnjem odkrivanju nepravilnosti na plodu; od downovega sindroma, srčne napake, trisomij … Do nedavnega je bila za večino nosečnic plačljiva, sredi aprila pa je ministrstvo s pravilnikom, objavljenim v uradnem listu, zavarovalnico in izvajalce zavezalo k brezplačnemu opravljanju te preiskave. A se vse skupaj zelo zatika.