Novi predsednik parlamenta bo Igor Zorčič, tudi ministrska ekipa skoraj popolnjena

Vodja poslancev SMC Igor Zorčič bo novi predsednik državnega zbora. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kdo bodo predvidoma ministri?



Tudi preostale kadrovske rešitve so vse bolj jasne. SMC bo poleg svojega predsednika Zdravka Počivalška (gospodarstvo) predlagala še Lilijano Kozlovič (pravosodje), medtem ko sta preostali dve imeni (izobraževanje in javna uprava) še neznani. A odločitev naj bi sprejeli danes.



NSi bo poleg predsednika Mateja Tonina (obramba) in poslanca Jerneja Vrtovca (infrastruktura) predlagala še strokovnega sodelavca Janeza Ciglerja Kralja (delo in družina). Zadnjega mora sicer potrditi še izvršilni odbor.



Večino ministrskih kandidatov so v SDS izbrali, a sestava menda še ni dokončna. Na čelo kohezijskega resorja se bo predvidoma zavihtel Zvone Černač, ki so ga nekaj časa omenjali kot kandidata za notranjega ministra. A ta bo po tem, ko je položaj kohezijske ministrice zavrnila kandidatka SLS, predvidoma Aleš Hojs. Nad financami naj bi bedel Andrej Šircelj, nad zunanjo politiko Anže Logar, nad okoljem Andrej Vizjak in nad kulturo Damjan Damjanovič.



V kmetijskem resorju ostaja predsednica Desusa Aleksandra Pivec, v zdravstvenega se bo vrnil Tomaž Gantar.

Dvainštiridesetletni, ki bo funkcijo predsednika državnega zbora predvidoma zasedel jutri, je poslanec drugi mandat, pred tem pa je opravljal delo odvetnika. Je tudi brežiški občinski svetnik, medtem ko mu v 2018 v boju za župansko mesto v drugem krogu ni uspelo premagati aktualnega župana Ivana Molana.V prvem poslanskem mandatu je predsedoval parlamentarnemu odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, v drugem vodi poslansko skupino SMC. Po odstopuje tudi sam »zelo na kratko« razmišljal o kandidaturi za predsednika stranke, a kot je pojasnil, se je nato tudi zaradi svoje funkcije v poslanski skupini odločil, da podpre Zdravka Počivalška. Tudi pod njegovim vodstvom je ostal podpredsednik. V zadnjih odločitvah SMC je odigral pomembno vlogo, a se vendarle opazno noče vpletati v odločitvePod njegovim vodenjem državnega zbora je pričakovati nadaljevanje prizadevanj za sprejetje etičnega kodeksa, ki je pravzaprav že spisan pod njegovim vodstvom. Tudi zaradi njegove splošnosti pa imajo nekatere poslanske skupine do njegovega sprejetja zadržke.»Od njega pričakujem, da bo državni zbor vodil spošljivo in odgovorno, v čast parlamentarizmu in dosledno upoštevaje načelo ločitve zakonodajne od izvršilne veje oblasti. Pričakujem, da bodo procesi v hramu demokracije pregledni in zanesljivi, da bo njegov odnos do javnosti odprt in povezovalen in da bo zaupanje v to ustanovo zaradi njegovega načina raslo. Želim si, da bi bila njegova vrata vedno odprta za dobre pobude in ljudi, ki želijo biti bolj vpeti v procese odločanja in del pozitivnih sprememb,« je med drugim ob tem v izjavi za javnost sporočil Počivalšek.