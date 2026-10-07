Novi radarji v Mariboru: kje vas bodo lahko ujeli?

Mestna občina Maribor bo v začetku prihodnjega tedna začela dela za postavitev dodatnih treh ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na cestah. Skupno bo tako postavljenih šest ohišij. Merilnika bosta dva, ki ju bodo premeščali med ohišji.

Kot so danes sporočili z občine, bodo nova ohišja na lokacijah, določenih na podlagi strokovne študije fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Dodatna ohišja bodo nameščena v Krekovi ulici pri prehodu za pešce pri Ulici heroja Tomšiča, v Kopitarjevi ulici pri križišču z Dominkuševo ulico ter na Lackovi cesti pri križišču s Studenško ulico.

»Pred namestitvijo je treba na posameznih lokacijah izvesti potrebna gradbena dela in zagotoviti ustrezne tehnične pogoje, zato bo postavitev potekala postopoma,« so pojasnili na občini.

Na šestih lokacijah v Mariboru bo tako skupno šest ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in dva merilnika hitrosti, ki bosta nameščena v posameznih ohišjih oziroma jih bodo med lokacijami premeščali, tako kot so to počeli že doslej.

Pogodbo za dobavo je občina sklenila s podjetjem Intermatic. Vrednost javnega naročila znaša nekaj manj kot 65.000 evrov brez DDV in vključuje nakup šestih ohišij ter enoletni najem dveh merilnikov hitrosti.

Po postavitvi dodatnih treh ohišij bosta na šestih lokacijah meritve izvajala dva merilnika hitrosti hkrati. O začetku meritev bodo javnost pravočasno obvestili, so napovedali na občini. Študija za vzpostavitev nadzora hitrosti s stacionarnimi radarji na območju Mestne občine Maribor, ki jo je pred leti izdelala Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je opredelila 16 lokacij, primernih za izvajanje stacionarnega nadzora hitrosti.

Pri določitvi lokacij so med drugim upoštevali prometne obremenitve, bližino šol, vrtcev, domov za starejše in drugih ustanov, podatke o hitrostih in prekrških ter podatke o prometnih nesrečah.

»Glavni namen sistema ostaja umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti, zlasti varnosti najranljivejših udeležencev - pešcev in kolesarjev,« so poudarili na občini. Nadaljnja širitev sistema bo potekala postopoma, glede na tehnične možnosti in izkušnje pri njegovem delovanju.