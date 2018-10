Novi šef OVS ni iz gnezda Damirja Črnčeca

Ljubljana – Dejan Matijevič bo prevzel vodenje obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo (OVS) od Franca Trbovška. Vlada je namreč na predlog ministra za obrambo Karla Erjavca za generalnega direktorja OVS za pet let imenovala Dejana Matijeviča, so včeraj sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.



Dosedanji direktor Trbovšek bo sredi novembra izpolnil pogoje za upokojitev, zamenjavo na vrhu OVS pojasnjujejo na ministrstvu. Kot so pojasnili na vladi, zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje na ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je generalni direktor odgovoren.



V 89. členu zakona o obrambi so določena delovna mesta, za katera ni treba izvesti natečajnega postopka. V to skupino spada tudi delovno mesto generalnega direktorja obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo.



Matijevič je nekdanji častnik, nadporočnik Slovenske vojske. Zadnja leta je bil zaposlen v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Moža, ki naj bi veljal za umirjenega, nepolitičnega strokovnjaka z dobro mednarodno mrežo, njegovi nekdanji nadrejeni iz vojske ocenjujejo kot prizadevnega in spretnega častnika. Do Matijevičevih voditeljskih sposobnosti se nobeden od njegovih nekdanjih nadrejenih ni mogel opredeliti, ker resnih voditeljskih nalog preprosto še ni imel.



Ker ima Matijevič podobno karierno pot kot Damir Črnčec, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca, bi lahko kdo pomislil, da je prav Črnčec zaslužen za njegovo imenovanje, toda Črnčec je za Delo zanikal, da bi imel kakršnokoli vlogo pri tej kadrovski potezi. Poudaril je, da je imenovanje šefa vojaških obveščevalcev v celoti predlog obrambnega ministra.