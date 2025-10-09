Novi šef policije je Damjan Petrič

Vlada je na današnji seji za petletni mandat potrdila Damjana Petriča za generalnega direktorja Policije. Petrič je Policijo doslej vodil kot vršilec dolžnosti, funkcijo pa bo po novem opravljal s polnim mandatom.

Petrič, ki je funkcijo vršilca dolžnosti opravljal od januarja letos, ima v policiji za seboj več kot tri desetletja dela na različnih vodstvenih in operativnih položajih. Mandat bo prevzel jutri, je na tiskovni konferenci po seji vlade sporočil notranji minister Boštjan Poklukar.

Poklukar je ob imenovanju poudaril, da se je vlada za odločitev dokončno odločila po tem, ko je uradniški svet ponovno potrdil, da Damjan Petrič izpolnjuje vse razpisne pogoje in je za položaj generalnega direktorja policije strokovno usposobljen.

»Damjan Petrič je izkušen vodja, ki zelo dobro razume kompleksnost policijskega sistema in izzive, s katerimi se soočamo. Od prvega dne sodelovanja sva se odlično ujela, njegova prva odločitev pa je bila, da se zaradi pomanjkanja kadrov prioritetno posvetimo sistemu izobraževanja in motiviranja mladih na Policijski akademiji. Prepričan sem, da bo s svojim znanjem, izkušnjami in integriteto uspešno vodil slovensko policijo ter jo razvijal v sodobno, učinkovito in zaupanja vredno organizacijo,« je dejal Poklukar.

Po končani Kadetski šoli za miličnike leta 1988 se je zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Šiška, kjer je sprva delal kot policist in kriminalist. Kasneje je zasedal številne vodstvene položaje – bil je pomočnik komandirja, policijski inšpektor, vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto, višji kriminalistični inšpektor, pomočnik in nato vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, direktor Policijske uprave Ljubljana ter nazadnje direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Ima bogate izkušnje s področja splošnih policijskih nalog, vodenja, organizacije dela, preprečevanja in preiskovanja vseh vrst kriminalitete, pa tudi s področja integritete, etike in mediacije. Med osamosvojitveno vojno je bil vodja skupine v Posebni policijski enoti Ljubljana in ima status vojnega veterana.

Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim bronasti znak, srebrni in zlati ščit policije ter medaljo policije za požrtvovalnost.

Med drugim je bil vodja odmevnih preiskav ropa banke SKB in afere Muzaferović, za kar je prejel posebno priznanje policije.