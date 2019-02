FOTO:Novi sodelavci policije, ki bodo varovali državno mejo

FOTO: Policija

FOTO: Policija

FOTO: Policija

Mandy je že sodelavka policije. FOTO: Policija

Policija je bogatejša za štiri pasje mladičke pasme belgijski ovčar malinois, ki slišijo na imena Lee, Lord, Laky in Lars. Stari so osem tednov, ko odrastejo in zaključijo osnovno šolanje pa bodo postali sodelavci policistov na terenu.Prikupni štirinožci so morali pred »zaposlitvijo« v policiji opraviti zahteven in zelo podroben preizkus ter veterinarski pregled. Le tako so se policisti lahko prepričali, da so iz pravega testa za opravljanje dela.Policijski psi morajo imeti posebne lastnosti, biti morajo učljivi, radovedni, odločni, pogumni in popolnoma zdravi.Po nekaj dneh v oddelku za šolanje službenih psov bodo mladičke prevzeli vodniki službenih psov, ki bodo kosmatince vzeli v svoje domove, kjer bodo preživljali mladost in se socializirali. Nekajkrat mesečno se bodo udeleževali usposabljanj, po uspešno končanem osnovnem šolanju, kar je pri okoli dveh letih starosti, pa bodo postali zvesti partnerji policistov na terenu.Bodoči sodelavci policije bodo iskali pogrešane osebe, vzdrževali red na nogometnih tekmah in drugih javnih zbiranjih, nadzorovali bodo državno mejo in preprečevali ilegalne migracije, pri nevarnih postopkih pa bodo varovali svoje partnerje v patrulji.Policisti v svoje bodoče sodelavce ne dvomijo, saj je njihova polsestra Mandy že članica kolektiva in pri vzgoji kaže odlične rezultate.