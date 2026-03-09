Novi stanovalci domov za starejše so ujetniki birokracije, plačujejo več

Po uspešni prevedbi približno 20.000 stanovalcev, ki so do 1. decembra lani že bili v domovih za starejše, v sistem dolgotrajne oskrbe, je res, da večina plačuje­ nižjo ceno na položnicah. Večina­ novih stanovalcev je ujetnikov birokracije; v domove so bili namreč sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, čeprav so pravočasno oddali vlogo za dolgotrajno oskrbo, na katero pa morajo čakati več mesecev. To pomeni, da tisti v najvišji kategoriji oskrbe plačujejo tudi več kot 500 evrov višje mesečne položnice.

V Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije menijo, da je nujna sprememba zakona o dolgotrajni oskrbi z ureditvijo zakonske podlage, ki bi CSD-jem sploh omogočila prednostno obravnavo nujnih primerov. Trenutni zakon namreč ne opredeljuje splošnih meril za prednostno obravnavo nujnih vlog.