Učbenikov ni, ker strokovni svet še niti ni zasedal, da bi jih odobril

Opozorila, da so učni načrti prenatrpani, so stara. Mnogi so zato vse upe polagali v nove učne načrte, ki jih bodo jutri začeli uvajati v prvem, četrtem in sedmem razredu, pri nekaterih predmetih v šestem razredu in v prvih letnikih srednjih šol. Čeprav večina poudarja, da so zelo dobrodošla zlasti nova didaktična priporočila, pa mnogi dvomijo, da bo snovi res manj. Veliko bo odvisno od posameznega učitelja. Zavod RS za šolstvo izvaja izobraževanja za učitelje, a ravnatelji opozarjajo, da so usposabljanja (pre)pozna. V kurikularni prenovi, ki je trajala nekaj let, so z več milijoni evrov iz načrta za okrevanje in odpornost prenovili več kot 200 učnih načrtov za osnovno šolo in gimnazijo ter katalogov znanj srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Kot je prejšnji teden na ...