Ni jasno, kdaj bo življenje teklo spet po starem

Novi ukrepi preprečevanje širjenja epidemije

Svet za nacionalno varnost

Slovenci posedajo po domovih, se izogibajo stikov z drugimi in čakajo. Sprašujejo se, kako dolgo bodo na tako miren način bili bitko z močnim koronavirusom. Alojz Ihan, profesor in predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja oddelka za imunologijo na inštitutu za mikrobiologijo medicinske fakultete meni, da nam trenutno ne preostaja nič drugega, kot da poskušamo virus z vsemi možnimi ukrepi čim bolj zajeziti.Vlada še naprej sprejema vrsto ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa v Sloveniji. Danes začenjajo veljati še nekateri ključni vladni odloki, med drugim o prepovedi letalskih prevozov, tehničnih pregledov in registracij vozil. Uveljavlja se tudi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji za prodajalne z živili, kamor sodijo tudi pekarne in mesnice.Danes začenja veljati odlok o Svetu za nacionalno varnost, ki med drugim predvideva, da se v vojnih in izrednih razmerah svet preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona o obrambi. Odlok med drugim predvideva, da se v vojnih in izrednih razmerah svet preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona o obrambi.