Novi umiki izdelkov v Sparu in Eurospinu

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je tudi danes poslala sporočilo o umiku živil iz trgovskih centrov zaradi možnega pojava plesni.

Tokrat gre za umike v trgovskih centrih Spar in Eurospin, znova se nanašajo na različne toaste srbskega proizvajalca Don Don.

V Sparu so umaknili toast z maslom blagovne znamke S Budget, neto količina 500 gramov, z navedenimi roki uporabnosti od 5. 11. do 6. 12. 2026.

V Eurospinu so umaknili polnozrnati toast kruh klasik (Integral Toast) blagovne znamke Tre Mulini in neto količine 500 gramov ter masleni toast kruh (Butter Toast), prav tako blagovne znamke Tre Mulini in neto količine 500 gramov. Navedeni roki uporabnosti so enaki, od 5. 11. do 6. 12. 2026.

Proizvajalec vseh navedenih izdelkov je Don Don d.o.o. iz Srbije, dobavitelj pa Don Don d.o.o Slovenija.

Razog za umike so mikrobiološka tveganja, in sicer potencialna občasna prisotnost plesni v posameznih pakiranjih, kar je bilo navedeno tudi pri včerajšnjih umikih različnih toast izdelkov v verigah Hofer, Tuš in Mercator.

Potrošnikom svetujejo, da teh živil ne uporabijo in zaužijejo, temveč jih vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.