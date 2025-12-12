Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

V zadnjih tednih smo po državi ponovno priča zapiranju bančnih poslovalnic in ukinjanju bankomatov, zaradi česar prebivalci določenih krajev ostajajo brez tovrstne ponudbe. Da se mreža osnovnih bančnih storitev krči, se zavedajo tudi v Banki Slovenije, na skrb vzbujajoče zapiranje pošt, bank in drugih osnovnih storitev, kar zlasti v manjših občinah ogroža dostop prebivalcev do njih, pa je ta teden opozorilo tudi predsedstvo Skupnosti občin Slovenije.

Po podatkih Banke Slovenije se je mreža bančnih poslovalnic v zadnjih petnajstih letih do konca lanskega leta za polovico zmanjšala, število bankomatov pa se je skrčilo za 450. In kot kaže, smo priča novemu valu zapiranja.