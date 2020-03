FOTO:Česa naj se najprej loti vlada Janeza Janše?

Najprej je treba sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi. FOTO: Blaž Samec/Delo

Andreja Črnak Meglič, sociologinja



Nujna je dolgotrajna oskrba



Najprej je treba sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, ker bo trajalo nekaj časa, da se bo lahko začel izvajati. Sprejeti pa ga je treba s čim večjim soglasjem o vstopnem pragu za pridobitev pravice, obsegu storitev (samo pomoč na domu ali tudi dodatne zdravstvene storitve), o tem, koliko denarja bo za to treba in kje ga bomo dobili. Se bo povišala prispevna stopnja, bo zavarovanje prostovoljno ali obvezno? Jasno se je treba dogovoriti, kdo bo plačal in koliko. Potrebne so dodatne domske kapacitete, bi pa opozorila, da je Slovenija med državami, ki imajo največji delež ljudi vključenih v domsko varstvo. Problem je predvsem, da ne razvijamo drugih oblik pomoči, denimo na domu in dnevnega varstva.

Lidija Jerkič, ZZZS

Lidija Jerkič, ZZZS



Dolg seznam prioritet



Velik problem so prekarnost, regulacija in nadzor delovnega časa, že 30 let opozarjamo na neurejenost področja poklicnih bolezni. Upam na popravke stečajne zakonodaje, z vidika zaposlenih in njihovih terjatev, ter na krepitev inšpekcije dela. Minimalna plača bo od leta 2021 vezana na minimalne življenjske stroške, treba jih bo na novo izračunati. Potreben bo sistemski pristop k prihodnosti dela, saj bo zaradi digitalizacije v nekaj letih določena kategorija ljudi brezposelna in premalo izobražena, da bi dobili zaposlitev na drugačnem delovnem mestu, hkrati pa ne bo dovolj profilov, ki jih bodo delodajalci potrebovali. Sindikati se bodo morali z delodajalci pogovarjati o plačnih razmerjih, naloga vlade pri tem pa je spodbujanje socialnega dialoga.

Igor Akrapovič, podjetje Akrapovič

Igor Akrapovič, podjetje Akrapovič



Pomembno je zadržati mlade doma



V Klubu slovenskih podjetnikov smo zapisali tako rekoč vse, kar bi si podjetniki želeli, da bi bilo okolje za podjetništvo boljše in predvsem stabilnejše. Pomembno je, da v Sloveniji zadržimo mlade, da jim omogočimo prihodnost. Eden prvih ukrepov bi morala biti zagotovitev konkurenčnosti v mednarodnem okolju. Glede obremenitve plač, denimo, bi morali imeti vsaj tako dobre ali boljše pogoje, kot jih imajo konkurenčne države. Upam, da bo vladi uspelo te ukrepe uresničiti. Svoje želje smo posredovali vsem strankam. Če jih bodo uresničili, bomo zelo veseli, ne glede na to, katera vlada bo.

Zdenka Čebašek Travnik, Zdravniška zbornica

Zdenka Čebašek Travnik, Zdravniška zbornica



Učinkovito delovanje zdravstva



Prioriteta nove vlade v zdravstvu morajo biti spremembe zakonodaje, da bo ta omogočala učinkovito delovanje zdravstvenega sistema in poskrbela za kakovostno in varno delo vseh izvajalcev, torej zdravnikov, medicinskih sester in drugih strokovnjakov. Nujna je tudi trdna vizija razvoja kadrov in njihovega ustreznejšega nagrajevanja. Pričakujemo ukrepe za krepitev osnovnega zdravstva, investicije v infrastrukturo in medicinsko opremo, poenotenje in optimizacijo informacijskega sistema, ukrepe za preprečevanje nasilja na vseh deloviščih zdravstvenega sistema. Pa seveda natančen in učinkovit državni načrt za ukrepanje v primeru širjenja nevarnih nalezljivih bolezni.

Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja

Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja



NEPN naj bo bolj ambiciozen



Letos bi morali spremeniti nacionalni energetski in podnebni načrt v ambicioznejši dokument, z večjim deležem obnovljivih virov, sicer bo Slovenija ob predsedovanju svetu Evropske unije videti neresna. Prihodnje leto moramo tudi vedeti, ali bo Slovenija gradila novo jedrsko elektrarno ali ne, saj je to pomembno tudi za gospodarstvo. Verjetno pa bodo hidroelektrarne spet v načrtih. Treba bo urediti okoljsko zakonodajo, da ne bomo med predsedovanjem drugih učili o krožnem gospodarstvu, sami pa imeli kupe odpadkov. Podnebni skepticizem vodilne stranke nove vlade se v praksi ni kazal, ker je bila v opoziciji. Prejšnja vlada pa ga je kazala v dejanjih.

Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma

Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma



Dela ne bo zmanjkalo



Nova koalicijska pogodba predvideva oblikovanje osemletnega nacionalnega programa za kulturo, v katerem veliko pozornosti potrebujejo tako

javni zavodi kot nevladniki. Predvideva ukvarjanje z izjemnimi problemi v kulturni infrastrukturi, saj so marsikje ogroženi tako obiskovalci kulturnih hiš kot razstavni predmeti ali arhivski dokumenti, tehnično sodoben pa ni več nihče. Pametno bo treba razdeliti sredstva »kulturnega evra«, predvidevajo se davčne olajšave za zasebnike, ki vlagajo v šport. Sem bi bilo pametno dodati še kulturo, saj je sponzoriranje ponatisa Prešernovih Poezij za našo skupnost vsaj tako pomembno kot podpora nogometni tekmi. Ker bo ena prihodnjih tem tudi medijska zakonodaja, dela za dve leti ne bo zmanjkalo.

Na današnjem tajnem glasovanju, ki bo sledilo predvidoma kar osemurni razpravi, bo znano, kolikšno podporo ima prvak SDSv preostalih koalicijskih partnericah, ki imajo skupaj s SDS 48 poslanskih glasov. Oči bodo uprte predvsem v poslance SMC, ki jih je ustanovitelj strankevčeraj pozval, naj začnejo misliti s svojo glavo, če pa se to ne bo zgodilo, člane SMC poziva, naj iz nje po njegovem vzoru izstopijo. A kljub temu se zdi, da njegova izvolitev, ki je prva stopnička do tretje Janševe vlade, ni pod vprašajem. Kaj od nove vlade pričakujejo nekateri sogovorniki?