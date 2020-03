FOTO:Novi vlaki najprej po kamniški in dolenjski progi

Pred pihodom v Slovenijo so vlak preskušali na Poljskem in v Avstriji. FOTO: Uroš Hočevar



Modernizacija potniškega prometa

V vseh garniturah bo možen brezžični dostop na splet. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



1. julija brezplačne enotne vozovnice za starejše

Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek z različnimi enotnimi vozovnicami, brezplačne upokojenske od 1. julija. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Ob zaprtih šolah počitniški vozni redi

Na slovenske tire je v sredo zvečer po poskusnih vožnjah po poljskih in avstrijskih tirih pripeljala prva nova Stadlerjeva trodelna dieselska potniška garnitura. Ta in še štiri garniture od skupaj 52 naročenih bodo v redni promet vključeni predvidoma takoj, ko bodo opravljeni vsi zakonsko predvideni postopki preverjanja skladnosti garnitur z javno železniško infrastrukturo, izdano obratno dovoljenje za redne vožnje po slovenskih tirih in usposobljeno osebje. Po napovedi direktorice družbe SŽ Potniški prometbodo prvi vlaki vozili po kamniški in dolenjski progi; kdaj pa je odvisno od dolžine postopkov preverjanja, ki lahko trajajo tudi nekaj mesecev.Do konca letošnjega leta bo po naših tirih predvidoma peljalo deset novih vlakov, do konca leta 2022 pa vseh 52 naročenih garnitur – od tega bo 21 enopodnih in 10 dvopodnih električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov. Za vsak tip garnitur bodo morale SŽ pridobiti obratno dovoljenje. Prvih 26 vlakov so Slovenske železnice naročile leta 2018 - in optimistično napovedovale, da bodo prve garniture prišle že v istem letu, lani pa so k naročilu dodali še dodatnih 26. Skupna vrednost naročil je 320 milijonov evrov. Vlake so SŽ naročile pri poljski podružnici švicarskega Stadlerja, sestavni deli prihajajo tako kot v avtomobilski industriji iz različnih koncev, sestavljajo pa jih na Poljskem in v Belorusiji - tam predvidoma dvopodne.Z nakupom novih vlakov so SŽ storile pomemben korak k modernizaciji javnega potniškega prometa - nenazadnje bodo Siemensove garniture kmalu stare tri desetletja, če takisto pet desetletij in več starih poljskih gomulk, ki so bile projektirane za mestne vožnje, sploh ne omenjamo. Prva garnitura je ob predstavitvi še dišala po plastiki, s katero je bila zaščitena notranjost, na občutke ob vožnji - dieslov teoretično do 140 kilometrov na uro in elektromotornih garnitur do 160 kilometrov na uro - pa bo treba še počakati, tudi zaradi slovenske javne železniške infrastrukture, ki takšne hitrosti dopušča le malokje. V SŽ napovedujejo, da se bodo potovalni časi z novimi vlaki skrajšali za do desetino.Vsa vrata so opremljena z izvlečno stopnico za lažji vstop, v garniturah so prostori za osebe z omejeno mobilnostjo ter posebnimi toaletnimi prostori zanje. Na vlakih bo tudi najmanj deset mest za kolesa in vtičnice za polnjenje različnih mobilnih naprav. Vsi bodo opremljeni tudi s signalom za brezžični internet.Ob izteku mandata si je garnituro ogledala tudi odhajajoča ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je priložnost izkoristila za napoved uvedne brezplačnih vozovnic za javni potniški promet, ki jih bodo upokojenci in vsi starejši od 65 let lahko začeli uporabljati 1. julija. Vse enotne vozovnice so po obliki enake, razlikujejo se po barvah (za dijake, upokojence, redne enotne vozovnice, ...), z razlikovanjem na prvi pogled pa želijo na ministrstvu preprečiti zlorabe. Če bo to uspešno, potem na vozovnicah ne bodo potrebne fotografije, napoveduje Alenka Bratušek, ki pojasnjuje, da bodo poratki usklajenimi z drugimi bazami podatkov (na primer pokojninskega zavoda).Ob začasni prekinitvi vzgojno-izobraževalnega procesa pa je odhajajoča ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek napovedala, da bo tudi javni potniški promet prešel na prilagojen počitniški vozni red. In da sicer v javnem potniškem prometu ob koronavirusu upoštevajo vsa priporočila NIJZ, cestni prevozniki pa tudi sami omejujejo in začasno prekinjajo mednarodni promet.