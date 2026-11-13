Novinarji Dela, bralci ali UI: kdo bo bolje napovedal izid volitev v Ljubljani?

Slovenci bodo v nedeljo v 212 občinah volili nove župane in člane občinskih svetov, ena najzanimivejših volilnih tekem letos pa bo potekala v prestolnici Ljubljani. Zato smo se odločili za majhen poskus. Štirje Delovi novinarji so pripravili svoje napovedi izida volitev, za oceno rezultatov pa smo vprašali tudi Fable 5.2, najnaprednejši javno dostopni model umetne inteligence podjetja Anthropic. Napovedi novinarjev in umetne inteligence si lahko ogledate spodaj, vas, drage bralke in bralci, pa pozivamo, da nam zaupate svoje napovedi. V nedeljo zvečer na Delu preverite lestvico in ugotovite, ali ste bili boljši od novinarjev in umetne inteligence, pa tudi od drugih Delovih ...