Slovenija in ZDA podpisali izjavo o varnosti omrežij 5G

Pompeo z ženo Susan. FOTO: Matej Družnik/Delo

V Sloveniji je v okviru srednjeevropske turneje na obisku ameriški državni sekretar. Program njegovega obiska na Bledu zajema sestanke s premierom, slovenskim zunanjim ministromin predsednikomŠef ameriške diplomacije bo po pričakovanjih tudi v Sloveniji krepil fronto proti kitajskemu pohodu v svet. Po srečanju na Bledu prenašamo njuni izjavi.Pompeo se je z Logarjem pred srečanjem z Janšo in Pahorjem že sestal. Izrazila sta prepričanje, da bo obisk pomembno prispeval pri iskanju novih priložnosti za sodelovanje tako na političnem področju kot v kibernetski varnosti, gospodarstvu, znanosti in tehnologiji. Poudarila sta tudi pomen zavezništva v Natu, »ki ga Slovenija in ZDA pojmujeta kot najtrdnejši temelj evropsko-ameriških odnosov«. Omenila sta tudi okrepljeno sodelovanje obeh držav v regionalnih povezavah, na primer v Pobudi treh morij, so sporočili z MZZ. V ospredju Pompeovega obiska , prvega tovrstnega po obiskuleta 1997, je podpis skupne izjave o varnosti v omrežjih 5G, sicer pa je obisk namenjen tudi krepitvi dvostranskih odnosov na vseh področjih, od političnih do gospodarskih in kulturnih. Pričakovati je pogovore o morebitnem novem bloku nuklearke v Krškem ter o položaju na Zahodnem Balkanu. Slovenska politika je nekatere ameriške kritike vzela resno. Vlada Janeza Janše ni prva, ki je mandat začela z ambicijo po izboljšanju odnosov z ZDA. Tudi prejšnja, pod vodstvom, si je to postavila za zunanjepolitično prioriteto.Pompeo je k nam prišel v časih, ko ameriška podjetja postajajo vse bolj pomembni investitorji v Sloveniji, zlasti v strateških sektorjih , kot so banke in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na drugi strani slovenskih naložb v ZDA skoraj ni, naš izvoz v ZDA pa se je zadnja leta sicer vseskozi krepil, a se je prva gospodarska sila sveta lani uvrstila šele na 21. mesto med našimi zunanjetrgovinskimi partnericami.Morda spet stojimo na nevarni točki zgodovine, je ob Pompeovem obisku zapisala Delova komentatorka in dopisnica iz ZDA Barbara Kramžar , in vsaka posamezna država se bo spet morala odločiti, kam se bo postavila. Američani upravičeno opozarjajo na nevarnosti tehnološke, energetske in druge odvisnosti od avtoritativnih držav, ki s sredstvi razvitih demokratičnih zatirajo dele svojih družb in širijo svoj vpliv v svetu. A Trump z grobim odnosom do nekaterih tradicionalnih zaveznic ogroža skupni nastop.