Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Včeraj smo spremljali prvo soočenje predsednikov parlamentarnih strank na Televiziji Slovenija. Zaznamovala ju je odsotnost predsednika SDS Janeza Janše in predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca. V posebni predvolilni epizodi podkasta Moč politike smo komentirali soočenje kot novinarska konferenca strank leve sredine s posebnih gostom Anžetom Logarjem.

Odsotnost Janše in Vrtovca je v veliki meri zaznamovala samo dinamiko in vsebino soočenja. Soočenje brez SDS in NSi, ki predstavljata desni pol, ena bolj radikalno kot druga, je delovalo antiklimaktično. Bil je dokaj medel uvod v volilno kampanjo. Gostje so bili zelo previdni v političnih konfrontacijah. Šlo je za uvodno tipanje terena, nič ni bilo izrazitega, so pa se pokazale nekatere drobne razlike znotraj levosredinskega pola in seveda nasproti Logarja, ki je edini zastopal zmernejši del desnice.