Slovenija Hrvaške ne bo umaknila z zelenega seznama

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bodo sodelovali minister za notranje zadeve, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZin vladni govorec, se je danes začela ob 11. uri. Konferenco v živo spremljamo na delo.si.»Sprejeli smo odločitev, da Hrvaške v tem trenutku ne bomo umaknili z zelenega seznama,« je povedal Kacin. V skladu z dogovorom med nacionalnima inštitutoma obeh držav in na podlagi pogovora med obema predsednikoma vlad se je hrvaška vlada odločila, da bo prevzela naše vzorce obnašanja in da bo zaprla nočne lokale, diskoteke in tudi odpovedala nekatere prireditve. »Želimo ji dati možnost, da z doslednimi ukrepi zameji rast okužb in na ta način postavi drugim državam na Balkanu zgled, kako se postaviti po robu tej situaciji. Izziv je velik, zato se ga moramo lotiti skupaj. O tem, kako se bodo stvari razpletale, vas bomo obveščali dnevno.«Vsem Slovencem, ki so trenutno na Hrvaškem, je svetoval, naj bodo pozorni, se izogibajo gneči in uporabljajo maske v zaprtih prostorih. Predvsem mlade je pozval, naj ne improvizirajo z domačim prirejanjem zabav, zdaj ko so prepovedane.Hojs je pojasnil nova navodila glede zbiranja na javnih mestih. Tudi pri zbiranju pod številom petdeset je treba upoštevati vsa ostala priporočila, na katera stroka opozarja neprestano, je dejal.Prireditev z do 500 udeleženci je dopustna zgolj s pozitivnim mnenjem NIJZ, ker bo organizator v samem predlogu prireditve moral jasno predstaviti način in ostalo obravnavo obiskovalcev, ki jim bo zagotovljeno varno udejstvovanje.Hojs se je dotaknil tudi situacije s Hrvaško. »Slovenija vztraja pri tem, da še naprej sama oblikuje zelene, rumene in rdeče sezname. V teku so tudi pogovori o ravnanju pri obiskih tujih delagacij v Sloveniji.«Ko država preide z zelene na rumeno listo, se za slovenske državljane ne spremeni nič: denimo s Hrvaške se lahko domov vrnejo brez karantene. Lahko pa to pomeni spremembo pri vstopu za hrvaške državljane v Slovenijo: če niso na seznamu določenih izjem, zanje velja 14-dnevna karantena. Situacijo bodo spremljali in se ji prilagajali vsakih nekaj dni.Nuška Čakš Jagerje dejala, da je bilo samo v enem dnevu samo 160.000 novih primerov v svetu. Največ primerov in smrti so zabeležili v Ameriki. Brazilija je na drugem mestu, velik porast je tudi v Indiji. Če pobližje pogledamo EU: do 29. junija je bilo 1.230.00 primerov in 132.000 smrti.