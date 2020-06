»Odprtje diskotek je nerazumno dejanje za državo, ki predseduje EU«

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri sodeluje vladni govorec, se je začela danes ob 11. uri v novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 20. Na delo.si konferenco prenašamo v živo.Uvodoma je spregovoril o predlogu zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, ki ga vlada pošilja v sprejem državnemu zboru. Predlog ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšuje do 31. julija, predvideva tudi vzpostavitev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.V drugem delu se je posvetil analizi trenutne epidemiološke slike na Balkanu. Število okuženih narašča – ponekod zelo strmo, ponekod nekoliko manj. Iz Bosne in Hercegovine smo v Slovenijo dobili 12 uvoženih okužb, medtem ko iz Severne Makedonije, ki smo jo kot prvo uvrstili na rdeči seznam, nobene.Kacin je pokomentiral tudi odločitve nekaterih držav, ki so obudile javno življenje. Denimo Srbija, kjer sta se pred tedni v velikem derbiju pred gledalci pomerila Partizan in Crvena zvezda. Še posebej oster je pa je bil do Hrvaške in njene poteze označil za dobesedno nerazumne za državo, ki i v tem trenutku predseduje EU. »Odločili so se za korak, za katerega se Slovenija nikoli ni. Hrvaška je odprla nočne klube, rajanja v zaprtih in odprtih prostorih so zdaj dovoljena in pogosta – Slovenci so pokupili največ vstopnic za zabave na plaži Zrće na otoku Pagu«