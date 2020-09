FOTO:Kacin: Stanje v državi je skrb vzbujajoče

Preberite še: Rekordno število okužb, 46 respiratorjev pa neuporabnih

Upada število okužb iz neznanega vira

Jelko Kacin: Imamo le dva primera, ki sta uvožena iz tujine. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Pivki upajo na umiritev

Robert Smrdelj: Problematično je, da ljudje, ki imajo simptome, težko pridejo do razgovora z zdravnikom. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

V Pegazovem domu v Rogaški Slatini 16 okuženih

Širjenje okužb v mariborskem Domu Danice Vogrinec se umirja

V Sloveniji imamo rekord po številu okuženih v enem dnevu, saj so včeraj odkrili 123 novih primerov . O aktualnem stanju so zato pripravili novinarsko konferenco.Od 11. ure naprej govorijo zdravnik, ki je prebolel težko obliko novega koronavirusa, pivški županin vladni govorec. Konferenco prenašamo v živo.»Podatki so znova slabi, današnja številka odseva napovedi iz preteklih dni,« je povedal Kacin. »Število okužb se lahko v prihodnjih dneh še poveča, s tem pa tudi število bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično pomoč. Nov covid oddelek bodo zato odprli v celjski bolnišnici, kar je posledica vedno slabšega epidemiološkega stanja v Savinjski regiji.«»Imamo le dva primera, ki sta uvožena iz tujine, 48 primerov je povezanih z lokalnimi viri, za 20 okuženih pa vira okužbe ne vemo,« je razlagal vladni govorec. »Spodbuden podatek je, da upada število okužb iz neznanega vira. Niso pa spodbudni dodatki, da se povečuje število okuženih v domovih za ostarele.«Včeraj so sicer testirali 3123 oseb. Hospitaliziranih je 61 oseb, od tega 11 na intenzivni negi. Eno osebo so iz bolnišnice odpustili, umrl ni nihče.Eno od žarišč v Sloveniji je v občini Pivka. »Stanje je resno, a upam, da se bodo v naslednjhi štirinajstih dneh stvari umirile,« je povedal, župan pivške občine. »Prioriteta je bila, da ugotovimo, kakšna je situacija, zato smo pospešili testiranja. V dogovoru z NIJZ smo se pripravili na ukrepe in v nedeljo vpoklicali štab Civilne zaščite. Ugotovili smo, da so posamezniki, ki so bili v strahu, da bi bili lahko okuženi, težko hitro prišli do zdravnika, zato smo vpoklicali tudi dežurnega zdravnika in vzpostavili dežurno številko za pogovor z zdravnikom in morebitno napotitev na bris.«V občini so sprejeli več ukrepov. »Sprejeli smo ukrepe, ki so v pristojnosti občin. Odredili smo zaprtje športnih objektov za deset dni. Kjer občina daje soglasja za prireditve, jih v desetih dneh ne bo izdala. Izdali smo apel občanom, da se tudi zasebna srečanja prestavijo oz. odpovejo.«Zraven je poudaril, da se v Pivki čuti zasrkbljenost in da vsi domačini hodijo po ulicah z masko. »Skušali bomo obdržati proizvodnjo v Pivka perutninarstvo,« je dejal. »Predvidoma bomo ustavili le del proizdvodnje, ki ni nujna.«V Pegazovem domu v Rogaški Slatini so po ponedeljkovem odvzemu večjega števila brisov potrdili dodatne okužbe z novim koronavirusom. Skupno so doslej okužbe potrdili pri 13 stanovalcih in treh zaposlenih, je danes za STA povedala direktorica doma. Vse okužene stanovalce so v torek premestili v bolnišnice.Potem ko so v nedeljo v domu potrdili prvo okužbo z novim koronavrusom, so v ponedeljek odvzeli brise 128 stanovalcem in 24 zaposlenim.Nova testiranja na okužbo z novim koronavirusom v Domu Danice Vogrinec Maribor dajejo spodbudnejše rezultate. Med 200 odvzetimi brisi ta teden je bil pozitiven eden. Trenutno je v tem domu okuženih 42 ljudi, od tega 25 stanovalcev in 17 zaposlenih. »Z veseljem ugotavljamo, da trend novih okužb upada,« je danes sporočil direktor Marko Slavič.