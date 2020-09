Nošenje mask bo obvezno tudi na odprtih javnih prostorih

Novi ukrepi:

Maske bodo od vikenda obvezne na odprtih javnih prostorih z veliko ljudmi.

S prihodnjim tednom čas obratovanja gostinskih lokalov omejen predvidoma na termin med 6. in 22. uro

Šolarji od 7. razreda dalje bodo morali imeti maskami ves čas pouka.

Omejili bodo tudi obratovanje lokalov

29 milijonov evrov za približno 550 dodatnih zaposlitev v DSO

Več kot tisoč aktivnih okužb

Po seji vlade in novem dnevu s preko sto okuženimi so pripravili novinarsko konferenco. Sodelovala sta državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiin vladni govorec. Izjave si lahko ogledate v spodnjem posnetku.»Če smo v prvem valu mislili, da je virus nevaren samo za starejše, sedaj vidimo, da ogroža tudi mlajše. Iz Hrvaške poročajo o 42-letni žrtvi, iz Bosne in Hercegovine pa o smrti 37-letnega zdravnika. Ravnati moramo resno,« je povedal Kacin. »Preiskave za včerajšnje primere v Sloveniji so še vedno v teku. Zaznali smo 104 primere, ena oseba je umrla.«Vladni govorec je predstavil tudi ukrepe vlade. »Vlada je sprejela več priporočil, eno je od delo od doma, če je tako mogoče organizirati delovni proces. Drugo priporočilo je sistem kolobarjenja, da se delavci na delovnem mestu in doma izmenjujejo,« je rekel Kacin.Opozoril je še na spoštovanje priporočil pri organizaciji dogodkov, brez zakusk in druženj po koncu dogodkov. »Omejiti moramo svoje ne nujne stike, obiske v trgovinah in v ostalih javnih prostorih pa načrtujemo čim bolj racionalno,« je razložil Kacin.»Vlada je sklenila, da bo treba ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pripravljena bo zakonska podlaga, ki bo omogočala bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnika,« je še eden od ukrepov. »Vlada zato poziva predstojnike institucij in organizacij, upravljavce stavb ter organizatorje dogodkov, naj poskrbijo za upoštevanje priporočil NIJZ. Število okužb bi bilo bistveno manjše, če bi se priporočila NIJZ dosledno upoštevala.«»Nošenje mask bo od konca tega tedna obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so na primer tržnice, mestna jedra. Ta ukrep bo veljal od sobote naprej,« opozarja Kacin. »Prihodnji teden bo v veljavo stopila tudi odločitev o spremenjenem obratovanju lokalov. Čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil, predvidoma na obdobje med 6.00 in 22.00.«Več pozornosti so na današnji konferenci posvetili, kako zaščititi starejše in zaposlene v domovih za ostarele. »Situacije kot se nam je zgodila v Hrastniku si ne želi nihče. Dobrobit stanovalcev mora biti v središču vseh sprejetih ukrepov,« pravi Kacin.Sekretar Uršič je poudaril, da je stanje resno, sprejeli pa so več ukrepov, kako zamejiti širjenje okužb v domovih. »Tesno sodelujemo z vodstvi domov za starejše občane, Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in zdravstvenim ministrstvom,« je dejal. »Prve okužene v domovih želimo čim prej umakniti v negovalne bolnišnice,« dodaja Uršič.Velik problem je kadrovska stiska. Vlada je zagotovila več sredstev za zaposlovanje negovalcev v domovih, toda problem je, kje najti ustrezen kader, vodstvo domov pa nima časa za razgovore. »To je problem, ki se vleče zadnjih pet, deset ali celo dvajset let, ko država ni skrbela za kadrovske in prostorske težave v domovih,« pravi Uršič. »Zagotovili smo 29 milijonov evrov za približno 550 dodatnih zaposlitev v domovih.« Možno je seveda tudi prezaposlovanje med domovi, dodatne kadre želijo iskati tudi preko študentskih napotnic.Z vlade so sporočili, da so včeraj pri nas potrdili 104 nove okužbe, testirali so 3070 ljudi. Hospitaliziranih je 62 ljudi, od tega na intenzivni negi 11. Iz bolnišnice so odpustili eno osebo, ena oseba je umrla. V Sloveniji je tako več kot tisoč aktivnih okužb z novim koronavirusom, skupno število potrjenih okužb pa je preseglo štiri tisoč primerov.Vladni govorec je sicer pred današnjo sejo vlade, na kateri so tudi sprejemali ukrepe za zajezitev okužb, dejal, da sta med primeri okužb, potrjenimi v sredo, dva iz tujine – iz Avstrije in Gruzije. Med primeri, ki so jih epidemiologi preiskali do jutra, jih je dve tretjini izhajalo iz lokalnih prenosov, ena tretjina pa jih je neznanega izvora.